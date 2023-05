Incêndio na Alcindo Cacela: Bombeiros concluem que cozinha e sala foram atingidas

As causas do incêndio que atingiu um apartamento no sétimo andar do Edifício Ernesto Nazareth, localizado na avenida Alcindo Cacela, entre as ruas Conselheiro e Mundurucus, bairro da Cremação, em Belém, ainda não foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros. Mas, a corporação adiantou que a cozinha e a sala foram atingidas pelo fogo.

Inicialmente, a informação oficial dos bombeiros era de que imóvel sofreu perda total, mas o major Sandro Tavares, perito de incêndio, desmentiu essa afirmação dada anteriormente.

A reportagem de O Liberal apurou ainda que havia uma pessoa no apartamento na hora que o fogo tomou conta do local, na tarde deste domingo (14), Dia das Mães.

O dono do apartamento que pegou fogo, identificado como Ricardo, contou que seu filho, cujo nome e idade não foram mencionados, estava dormindo e acordou com o barulho e a fumaça provocados pelo incêndio. Já o homem estava no andar de baixo, onde mora sua mãe.

Um morador que vive no apartamento em frente ao que foi incendiado, que não quis se identificar, disse que tudo começou com um "cheiro de queimado", que depois foi aumentando, até que começou a sair fumaça do apartamento. Nesse momento, um rapaz teria subido ao local com um extintor, mas, devido à proporção do incêndio, desistiu e correu.

Às 16h40 deste domingo (14), o incêndio estava controlado e não havia sinal de fumaça no local. O Corpo de Bombeiros ainda afirmou que "assim que estiver tudo bem, os moradores podem voltar aos poucos, exceto do apartamento atingido, que precisará de uma reforma".