Incêndio consome três casas no bairro do Guamá

Três casas de madeira foram totalmente destruídas na noite desta sexta-feira (10) na passagem Joana D'ark, no bairro do Guamá, em Belém. Segundo moradores, os imóveis atingidos pelas chamas seriam da mesma família. Uma pessoa ficou ferida após sofrer uma queimadura no braço.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Pará esteve no local para debelar as chamas.

A Redação Integrada de O Liberal acompanha o caso para saber o que causou o incêndio e se há vítimas.