Igreja Angelim Belém realiza projeto Medicina Solidária nesta sexta-feira (28)

Na próxima sexta-feira (28), das 8 às 12 horas, a Igreja Angelim Belém realiza o projeto Medicina Solidária. Por ordem de chegada, os médicos vão atender, gratuitamente, até 150 pessoas, informou o pastor Marcelo Carvalho, da Igreja Angelim Belém.

A programação será na sede da igreja, na avenida Romulo Maiorana, 2043, entre as travessas Lomas Valentinas e Enéas Pinheiro, no bairro do Marco, atrás do Bosque.

Dependendo do caso, as pessoas serão encaminhadas para exames laboratoriais e por imagem. A pessoa deve levar CPF, RG, cartão do SUS e comprovante de residência. Mais informações: 998061396.

