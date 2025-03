Igor Normando encaminha à Câmara Municipal, nesta sexta, projeto que cria Polícia Municipal de Belém

O prefeito Igor Normando anunciou que, nesta sexta-feira (7), enviará à Câmara Municipal, em caráter de urgência, o projeto de lei que cria a Polícia Municipal de Belém, uma reivindicação antiga da categoria. Tal iniciativa vai permitir que os profissionais da corporação sejam valorizados, disse.

“Essa é uma data histórica para a nossa cidade, para a Guarda Municipal e para a segurança pública da nossa cidade. E, agora, a gente pode falar com muita propriedade que a Guarda está sendo reconhecida. É um resgate histórico de todo o trabalho que a Guarda vem fazendo desde a sua criação”, afirmou.

“O projeto de lei que nós enviaremos para a Câmara para ser apreciado no mais breve espaço de tempo vai garantir com que a Guarda Municipal possa continuar fazendo o trabalho exitoso que homens e mulheres fazem com muita garra, com muita determinação e com muita paixão pela nossa cidade e pelo nosso povo”, afirmou. Igor Normando disse que a corporação vai ajudar a combater a violência, combater o banditismo, mas sem deixar de lado também nosso papel importante e fundamental que é cuidar dos nossos logradouros públicos, que é cuidar do nosso patrimônio histórico e zelar pela nossa cidade”, afirmou.

O prefeito Igor se disse muito feliz porque essa é uma demanda antiga da categoria. “Todos os trabalhadores e as trabalhadoras reivindicavam por isso há muito tempo, porque, muitas das vezes, fazia o trabalho de policial, mas tinha sempre o risco de algum problema jurídico ou até mesmo de não ser compreendido nas suas ações”, explicou. Ele disse que uma decisão do Supremo Tribunal Federal possibilitou que as guardas municipais passem a fazer trabalho de polícia. “Então, a partir de hoje, envio à Câmara Municipal o projeto de lei que cria a Polícia Municipal de Belém e isso, sem dúvida alguma, vai fazer com que cada e cada uma aqui seja valorizado no seu serviço e, principalmente, no sacerdócio que é, sem dúvida alguma, servir à nossa cidade”, completou.