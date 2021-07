Idoso cego em situação de rua evidência demora no resgate de pessoas ‘invisíveis’ em Belém

Todo cidadão brasileiro possui direitos que devem ser respeitados, entre eles, a vida com saúde, moradia e assistência social. No entanto, existem pessoas que passam as noites dormindo nas praças, sem alimentação, medicamentos, higiene e nem lugar para morar. Estima-se que mais de 1500 indivíduos vivem em situação de rua em Belém, um deles é o senhor identificado como Francisco Domingos Santos, de aproximadamente 75 anos.



Francisco não consegue enxergar as pessoas que passam em sua frente, pois é cego, e, talvez, grande parte das pessoas que caminham pela avenida Nazaré, na capital paraense, também não o enxerguem, porém, por falta de empatia. O senhor de cabelos brancos, que usa roupas desgastadas e sujas, permanece na maioria do tempo sentado no chão, próximo a uma casa lotérica, em frente à Basílica Santuário, na esperança de conseguir algum trocado ou doação de alimentos por uma alma caridosa.

Aparentemente lúcido, o senhor de poucas palavras conta que morava em Juazeiro do Norte, no Ceará, e há anos veio à Belém para trabalhar. “Eu sempre fui trabalhador, já morei em São Paulo, trabalhei por diversas partes, aqui eu fiquei cego, mas vou seguindo pela graça de Deus”, disse o idoso. Perguntado sobre a família, ele não quis entrar em detalhes, mas disse ser “sozinho”, sem filhos, e preferiu o silêncio. Ao ser questionado se gostaria de sair daquele lugar e ir a um abrigo, o homem respondeu: quero ser livre.

Segundo pessoas que trabalham próximo ao local onde Francisco fica sentado, assistentes sociais já tentaram convencer o idoso de ir a um abrigo, no entanto, o homem se nega a sair dali para receber cuidados médicos e alimentação. O professor Ronaldo Nascimento notou a situação degradante na qual vive o senhor Francisco e passou a acompanhar o sofrimento do idoso. “Há uma burocracia do próprio processo jurídico para recolher esse senhor que há um ano vive em uma calçada sujeito a tudo”, contou.

O educador contou que procurou o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e soube da existência de um pedido de tutela de emergência para que a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) realize o resgate do idoso com o auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros, o levando, primeiramente, para atendimento médico na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HCGV).



A Funpapa informou que o atendimento à população em situação de rua, em Belém, é feito por meio dos equipamentos sociais de média complexidade, onde se tem dois centros POP's. Um localizado no centro da cidade, no bairro de São Brás, e outro no distrito de Icoaraci. Ambos atendem pessoas na faixa etária de 18 a 59 anos com atendimento especializado psicossocial e pedagógico, verificando demandas variadas e inclusão em programas e serviços da assistência social, bem como de outras políticas públicas intersetoriais: habitação, saúde, lazer, educação, cultura, entre outros.



De acordo com a fundação, nesses espaços, há equipes do CnaR (Consultório de Rua) que atende dentro da atenção básica e busca ativa. A forma de acesso nós POP's, dá-se de forma espontânea, ou seja, a pessoa em situação de rua pode procurar o serviço, também é possível acessar o serviço via encaminhamentos de outras instituições e também pela busca ativa do Serviço Especializado em Abordagem Social, o qual sai nas áreas contextos da territorialidade que compreende o equipamento no sentido de mapear, identificar, abordar socialmente e encaminhar as situações.



Os equipamentos da Proteção Social Especial de Alta Complexidade compreendem os espaços de acolhimento, ou seja, os abrigos, que são dois em Belém. Denominados de CAMAR I e II. O CAMAR I atende a população em situação de rua masculina na faixa etária de 18 a 59 anos e o CAMAR II atende pessoas do sexo feminino e famílias, na mesma faixa etária, resguardando as crianças e adolescentes.