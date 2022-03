Homilia traz mensagem sobre a pandemia e a guerra na Ucrânia, em missa no prédio de O Liberal

A missa deste domingo (6), realizada nas dependências do Grupo Liberal, trouxe na homilia uma analogia da Liturgia com o momento de pandemia e guerra que a humanidade vem enfrentando. De acordo com o padre Wirenberg, o “chamado” do texto referente ao 1º domingo da quaresma é sobre as tentações relacionadas ao poder e a falta de alimento para o espírito.

“Ele traz o Evangelho de São Lucas, versículo de 1 a 13. Esse Evangelho fala sobre o deserto, sobre a cidade de Jerusalém e sobre o templo. Primeiro fala sobre a tentação que Jesus sofreu do diabo, que disse ‘se me adorares, tudo será teu’. Nesse diálogo entre Jesus e o diabo, se fala de três tentações, que é a do pão, comida de maneira geral; a tentação do ter, o poder nesse caso; e da fama. Quando o diabo fala que transformará pedra em pão, a gente reflete, nem tudo é matéria, temos necessidades espirituais”, disse o sacerdote.

Padre Wirenberg lembrou ainda, durante a homilia, que o mundo está vivendo duas situações que exigem reflexão, a pandemia e a guerra recém iniciada na Ucrânia. De acordo com ele, a crise sanitária e a guerra civil têm influência no mundo inteiro, tanto no cenário econômico, como político e social. “E em meio a esse contexto, temos a Campanha da Fraternidade no Brasil que traz a dimensão social da Quaresma, que é quando os irmãos dividem o pão, o jejum, a oração, a penitência, e oferecem o que tem aos que nada tem”, declarou.

O Liberal promove missa todos domingos

A aposentada Terezinha Saraiva, de 74 anos, participou pela terceira vez da missa. Paraense, mas com residência fixa no Rio de Janeiro, ela fica até outubro na capital e, além de aproveitar a temporada para rever familiares e amigos, encontrou, na missa realizada no prédio do Jornal O Liberal, uma oportunidade de se manter próxima de Deus. “Uma amiga minha falou daqui e estou gostando bastante, porque é acessível para as pessoas de mais idade”, destacou.

A realização das missas aos domingos vem com o objetivo de estreitar os laços do grupo O Liberal com a comunidade do entorno. A celebração é aberta aos colaboradores, moradores das proximidades e todo interessado em participar, que apenas deve dirigir-se à portaria da empresa e pedir para fazer parte da celebração.

A missa é realizada todos os domingos, das 11h às 12h ou às terças a partir das 15h, no hall de entrada do prédio, localizado na avenida Romulo Maiorana, bairro do Marco, em Belém.