Homem fratura coluna ao cair de tobogã de cerca de sete metros de altura no Paraná

Thiago Vinícius também teve fraturas em cinco locais diferentes e faz reabilitação para recuperar movimentos. Ele estava com a filha e sofreu o acidente ao descer em um toboágua no parque aquático Itaipuland Park, em Itaipulândia, no oeste do Paraná.

Enquanto descia, Vinícius lançado para fora do brinquedo aquático. O acidente aconteceu no começo de fevereiro, ele estava no local com a filha, a namorada e duas enteadas.

O empresário disse que seguiu as orientações dos instrutores, e não entendeu como caiu. Ele foi internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e passou pelo menos por três cirurgias, por ter tido fraturas na pelve, na coluna e nos ossos do sacro e cóccix e passa reabilitação.

Posição do Parque

O Itaipuland Park informou que uma equipe de socorristas atuou de imediato, e seguiu os protocolos de primeiros socorros para atender Thyago Vinícius.

A empresa também informou que tem um engenheiro interno responsável por vistorias periódicas em todas as atrações, o que garante a segurança dos visitantes, que é uma "prioridade inegociável".

O parque tambem informou que não se omitiu em relação à vítima, mantendo contato com os familiares e colocando-se à disposição para qualquer necessidade. Thyago, no entanto, conta que a equipe do parque só entrou em contato com ele na última quarta-feira (12).

O parque não informou se o tobogã foi interditado ou se reformas serão feitas para garantir a segurança do local.