VÍDEO: Homem é morto a tiros em Marituba na tarde desta quarta (24/04)

Um homem identificado como Cleiton foi morto com três tiros na cabeça, na tarde desta quarta-feira (24/04), no bairro Almir Gabriel, em Marituba, na Grande Belém. Segundo a polícia, a vítima seria segurança de dois estabelecimentos comerciais que ficam um ao lado do outro, uma sucataria e uma loja de rações, próximas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

A polícia acredita que ele pode ter sido confundido com um agente da segurança pública. De acordo com a apuração da reportagem, os tiros foram disparados por dois suspeitos que estavam de moto que, em seguida, levaram a arma da vítima. Por questões de segurança, o expediente dos locais foi encerrado.

Ainda não há maiores detalhes sobre o crime. Equipes da Polícia Científica farão a análise e remoção do corpo.

A Polícia Civil vai investigar o crime, na tentativa de esclarecer todos os detalhes, bem como identificar e prender possíveis envolvidos.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.