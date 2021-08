Helder Barbalho participa do primeiro dia de aplicação da 3ª dose da vacina em idosos

"Chega o tempo de colher o que plantamos”, disse Helder Barbalho neste sábado (28), no Lar Pão de Santo Antônio, durante a ação inicial da fase de aplicação da 3ª dose da vacina em idosos – os institucionalizados serão os primeiros no Pará a receber a imunização. O governador do Estado reforçou que a etapa cumpre mais um passo do Plano Estadual de Imunização, que segue as orientações científicas de recomendação da terceira dose como um reforço e garantia de eficácia da proteção para a melhor idade.

“Por isso o estado começa o processo gradativo de relaxamento, permitindo com que as atividades não essenciais estejam plenamente em funcionamento, já a retomada inclusive das atividades noturnas e até torcedores em campos de futebol. É fundamental que estejamos vinculando isso à vacinação, por isso o pedido para que as pessoas se vacinem. Estamos praticamente com vida normal para quem se vacinou, e esse é o movimento que devemos construir com cada cidadão e cidadã”, ressaltou.

A iniciativa deste sábado visa o alcance prioritário, neste primeiro momento, daqueles que estão em casas de cuidados médicos e abrigos. Em coletiva rápida após a passagem pelo abrigo, o governador lembrou que, em paralelo com a aplicação da terceira dose dos idosos, o Estado trabalha na continuidade do Plano para aqueles que ainda estão recebendo a primeira dose e também a segunda, alertando para a importância de acompanhar o calendário de imunização das faixas etárias.

“O apelo é que nós continuemos todos juntos trabalhando para a proteção da população, e pedimos a toda a sociedade atenção aos calendários, para que possa se imunizar, proteger e vencer o coronavírus. Estamos vivendo um momento de tranquilidade exatamente em função da vacinação, da adesão da população de se vacinar permite com que o sistema de saúde esteja em tranquilidade, ao mesmo tempo que tenhamos capacidade de retornar à normalidade da vida das pessoas”, ponderou Helder Barbalho.

O governador disse ainda que a gestão não deixa de reconhecer os esforços da sociedade paraense no último um ano e meio, desde quando o vírus chegou ao Pará oficialmente, em março de 2020. Ele agradeceu ainda às pessoas que ficaram em casa e cumpriram o distanciamento e os setores da economia que, ao cumprir as normas estabelecidas, se sacrificaram pela necessidade de proteção.

Uma das vacinadas pela terceira vez foi Maria Magdalena, de 94 anos, moradora do Lar de Santo Antônio há 16. Muito grata pela oportunidade, ela disse como se sente após tomar a vacina. “Estou muito feliz, agradecida, e pedindo a Deus que abençoe a todos nós”.

A xará Maria Augusta Raposo, aos 76 e também moradora do abrigo há 16, conta que a fé é primeiro em Deus, mas em segundo lugar é na vacina. “Tomei todas as doses aqui dentro. Ficamos um ano né, isolados, cheguei a ficar ansiosa e fui para o neurologista porque estava ficando depressiva. Agora eu estou mais segura para sair. A vacina é muito importante, todos devemos tomar”.

A presidente do Lar, Maria Ruth Lobato, afirma estar muito feliz com a escolha do espaço como o primeiro para receber as doses da terceira etapa de vacinação dos idosos. Hoje o Pão de Santo Antônio abriga 55 pessoas e, com a imunização, o convívio em grupo é facilitado. “Assim a gente fica mais despreocupados deles poderem sair, porque ficaram praticamente todo esse tempo dentro da casa e sabemos que não é tão bom pra saúde. É bom até para poderem conviver, porque aqui temos fisioterapia, terapia ocupacional, médicos e atividades recreativas, mas até isso ficamos com receio, a hidro, ainda não retomamos, por exemplo, então é ótimo eles se protegerem para retornarmos as atividades por completo”, finaliza.