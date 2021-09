Grupo promove passeio ciclístico pelo Dia Estadual do Ciclista

A União dos Coordenadores de Bike do Pará (UCBPA), que reúne vários grupos de pedal do Estado, promove hoje (22) o II Passeio Ciclístico em homenagem ao Dia Estadual do Ciclista. O grupo se concentrará às 19h, no Mercado de São Brás, em Belém, com saída prevista para as 20h. Para participar, não é necessário fazer inscrição.

O coordenador da UCBPA, Arnaldo Villar, conta que o evento terá como tema “Os Avanços do Ciclismo: respeito e responsabilidade, qualidade de vida e educação para o trânsito” e terá apoio de órgãos de segurança viária, que farão ações de educação no transito junto aos participantes do passeio.

Para Arnaldo, o ciclismo está crescendo no Pará e mundialmente, mas a modalidade não está recebendo o olhar devido. “O passeio é uma homenagem ao Dia Estadual do Ciclista. É um momento muito importante, porque estamos na concepção da mobilidade urbana de Belém e do Estado. Buscamos melhorias em ciclovias, entre elas, colocar semáforos específicos para ciclistas (Belém só tem um, na Doca) nos principais pontos da capital, além das ilhas de Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba. Lutamos ainda para que essas vias não sejam estacionadas e para que os ciclistas tenham conhecimento da legislação”, explicou.

Segundo o coordenador, o passeio pretende ainda incentivar as prefeituras para que também tenham uma lei municipal do dia do ciclista, assim como sancionou o Estado. “Estamos mobilizando os grupos de pedal de várias cidades do Pará, além de associações de ciclistas, para que venham participar do passeio, que celebra ainda o Dia Mundial Sem Carro”, disse.

Durante o evento, coordenadores de grupos de pedal serão homenageados, através de uma medalha. De acordo com Alberto Villar, por conta do decreto estadual, são esperadas cerca de 300 ciclistas.

Dia Estadual do Ciclista – A lei nº 8.953, de 19 de dezembro de 2019, instituiu o Dia Estadual do Ciclista, no Pará, a ser comemorado, anualmente, no dia 22 de setembro. A lei foi sancionada pelo governador Helder Barbalho, e teve como autora a deputada estadual Nilse Pinheiro.

Confira o trajeto do passeio

Saída: José Bonifácio, José Malcher, Doca (início até o final), Boulevard Castilho França, Vero-o-Peso, Dr. Assis, Portal da Amazônia (Parada de 20mim).

Volta: Rua dos Mundurucus, José Bonifácio e Mercado de São Brás (enceramento).