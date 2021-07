Grupo Mater Dei adquire o controle acionário do Porto Dias

A Rede Mater Dei de Saúde anunciou a aquisição de 70% do capital social do Grupo Porto Dias, proprietário de duas unidades hospitalares (Hospital Porto Dias e Porto Quality) e duas unidades de diagnóstico em Belém. A operação renderá o valor de R$ 800 milhões em caixa e mais 27.272.728 ações aos acionistas do Grupo Porto Dias, que terão restrições de liquidez (lock-up) específicas acordadas entre as partes.

Há também termos e condições para a aquisição ou venda futura dos 30% de participação remanescentes da família Porto Dias, com desconto de 20% do múltiplo que o Mater Dei estiver transacionando à época. A operação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

A aquisição cria um polo regional da Rede Mater Dei no Norte do país, conforme estratégia definida pela companhia em abril deste ano. O Grupo Porto Dias, fundado e gerido pela Família Porto Dias por quase 30 anos, é considerado a maior rede hospitalar privada e a marca referência em assistência à saúde na região Norte, com certificações da JCI, QMentum e ONA III.

Para a ação comercial, a Mater Dei também levou em consideração o parque tecnológico para procedimentos de alta complexidade que conta com diversos equipamentos de última geração.

A empresa informa que o atual CEO, o médico Antônio Dias, permanecerá na liderança da operação e, adicionalmente, será eleito membro do Conselho de Administração da Mater Dei. Diogo Porto Dias, atual diretor do grupo, assumirá a direção regional da rede no Norte do País.

“Esta aquisição, totalmente em linha com a tese que apresentamos em nossa abertura de capital, demonstra que a Mater Dei tem um papel protagonista no processo de consolidação do mercado de saúde brasileiro, nos permitindo seguir com nosso objetivo de sermos uma rede nacional integrada de hospitais de alta qualidade”, afirma o doutor Henrique Salvador, presidente da Rede Mater Dei de Saúde.

O Grupo Porto Dias prevê a oferta de 592 leitos operacionais até 2022, 388 dos quais já estão em disponibilidade e 64 encontram-se em fase de construção no Hospital Porto Dias, além de outros 140 leitos no Porto Quality, cuja infraestrutura já está pronta. O Porto Dias opera com ocupação acima de 80% e tem franco potencial de expansão.