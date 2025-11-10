Capa Jornal Amazônia
Grupo Liberal vence o II Prêmio Ampla de Jornalismo com reportagens sobre a Amazônia

Reportagens de O Liberal e TV Liberal vencem em destaque nacional e estadual, abordando soluções para os desafios da COP 30.

O Liberal

Os veículos do Grupo Liberal foram grandes vencedores do II Prêmio Ampla de Jornalismo, que reconhece produções que valorizam a Amazônia e destacam boas práticas de comunicação. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (10), com o grupo figurando nas categorias "Nacional" e "Estadual".

A premiação, que este ano tem como tema “COP 30: soluções para os desafios climáticos e para o desenvolvimento amazônico”, premiou reportagens da TV Liberal e de O Liberal em três posições de destaque.

Na categoria Nacional, o primeiro lugar foi para a reportagem “Projeto recupera manguezais na Amazônia”, da jornalista Jalília Messias, exibida no Jornal Nacional da TV Liberal.

O Liberal garante liderança na categoria Estadual

Já na categoria Estadual, o Grupo Liberal conquistou as duas primeiras colocações. A reportagem “Comunidade de Cametá produz soluções para problemas com água”, assinada pela jornalista Fábia Sepêda em O Liberal, ficou em primeiro lugar.

A segunda posição foi para “Balbina, a maior tragédia amazônica”, de Ronaldo Brasiliense, também publicada em O Liberal. Ambas as matérias foram reconhecidas por sua relevância e qualidade.

Detalhes do II Prêmio Ampla de Jornalismo

A segunda edição do concurso recebeu cerca de 350 inscrições de todo o país, quase o dobro em relação à edição de estreia, realizada em 2023. As inscrições foram encerradas no último dia 10 e contemplaram quatro categorias.

As categorias foram Nacional, Local, Digital e Fotojornalismo, esta última criada nesta edição para valorizar o registro visual das transformações socioambientais na Amazônia. Cada categoria premia os três primeiros colocados com valores entre R$ 10 mil e R$ 20 mil, além de troféus e certificados.

