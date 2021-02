Grupo Liberal recebe agências de publicidade para apresentar planos digitais de comunicação

A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, recebeu, na sede do Jornal O Liberal, na tarde desta segunda-feira (8), agências de publicidade paraense para apresentar, ao lado da nova diretora de mercado, Aline Viana, e do executivo de contas Fuad Hanna, o posicionamento da empresa em relação aos planos digitais de comunicação.

Com 74 anos de tradição, o jornal O Liberal se desenvolve lado a lado das tecnologias atendendo todas as necessidades de seus leitores. Nos dias de hoje, apresenta-se como um jornal com múltiplas plataformas e traz aos assinantes a experiência de poder consumir as notícias tanto na versão impressa, quanto na palma das mãos, com apenas um clique, por meio de OLiberal.com.

A contribuição de Aline Viana, que veio da cidade de Fortaleza, capital do Ceará, para assumir a diretoria mercadológica, é emplacar dentro do Grupo Liberal soluções para que a empresa seja uma grande case nacional e, unir a credibilidade com a agilidade em publicar notícias sem dar margens para as fake news.

“O mundo digital tem muita coisa, mas a gente tem um grande desafio, que é a credibilidade na era das fake news. É trazer para os portais de notícias brasileiros e do mundo esse filtro digital de performance e a chancela de credibilidade”, explica a nova diretora de mercado.

Para o diretor da agência de propaganda DC 3 Comunicação, Célio Sales, o que chamou atenção dele, a princípio, foram os 4,5 milhões de leitores que consomem os conteúdos do OLiberal.com, que se aliou a credibilidade do jornal impresso.