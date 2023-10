Grupo Liberal promove momento de lazer e arte com filhos de assinantes de O Liberal

O mês das crianças foi celebrado com pintura e desenho pelo Grupo Liberal com o projeto “Pintando o 7”, na tarde desta quarta-feira (18), no auditório do prédio sediado na avenida Romulo Maiorana. Filhos e netos de assinantes do jornal foram selecionados para participarem dessa tarde alegre sob direcionamento da diretora Comercial do Grupo Liberal, que também é artista plástica. Além de pinturas, as crianças ainda receberam brindes e lanche.

Rose Maiorana diz que fica feliz em poder proporcionar este momento ao lado de crianças e dos assinantes de O Liberal. Além disso, o projeto também lhe promove uma lembrança afetiva, pois ela recorda quando seu pai, Romulo Maiorana, realizou o “Pintando o 7”, na Praça Batista Campos, em Belém.

"Eu não recordo o ano exatamente, mas lembro muito bem quando o meu pai promoveu essa ação para algumas crianças. Agora a gente vai retomar essa atividade e estamos dando início nesse mês das crianças”, destaca a diretora comercial.

Sobre a atividade, Rose Maiorana disse que preparou uma programação com pincéis e cores como forma de mostrar esse lado lúdico e artístico às crianças. “Eu não sou professora, mas vai ser muito bom dividir esse momento com eles”, acrescentou.

Adriana de Oliveira é assinante do jornal há dois anos, ela foi uma das convidadas a trazer a filha de 10 anos, Alicia Gaspar, para a programação. “Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite e a minha filha também, pois no dia das crianças ela estava doente e não pôde aproveitar. Agora ela já está bem e quando ela soube da programação ficou muito feliz. Ela ama pintura”, disse a assinante.

Sheila Belúcio, Supervisora de Assinaturas do Mercado Leitor, explica que todos os anos o Grupo Liberal aproveita uma data comemorativa para estreitar os laços com o leitor. Esse ano, a equipe escolheu o dia das crianças para promover o “Pintando o 7”. “Nós estamos comemorando o Dia das Crianças ao lado delas por meio de uma tarde criativa e alegre. Nós estamos fazendo esse momento especial e trazendo essa interação com os pais, tem brindes, pintura, lanche e ainda vão conhecer o jornal e como funciona o processo de preparação das edições do jornal ``. destaca Sheila.

Sergio Oliveira, Gerente Mercado Leitor, explica que o Grupo Liberal está revivendo o projeto e que se trata de uma parceria do Mercado Leitor com o Marketing. “A gente está tentando retomar com esse piloto e tentar ampliar e executar outras edições. Estamos programando como vai funcionar direitinho, mas a ideia é incluir outros netos e filhos de assinantes”, explica Sérgio Oliveira.