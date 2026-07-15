Grupo de psicoterapia de Belém promove acolhimento e trocas para adolescentes

Ajuda a trabalhar as relações sociais, o sentimento de pertencimento e as trocas são objetivos do grupo “Somos em Construção”

Idealizado pelos psicólogos Anderson Valadares e Luciana Castelo Branco, o grupo de psicoterapia “Somos em Construção” iniciará as atividades no mês de agosto, em Belém. A iniciativa será destinada a adolescentes entre 15 e 17 anos, para oferecer um espaço de escuta, acolhimento, reflexão e troca aos jovens, ressignificando a caminhada até a vida adulta. O objetivo é auxiliar com que os adolescentes melhorem a autoestima, o autoconhecimento e possam realizar escolhas construtivas para o futuro.

O processo da adolescência é naturalmente desafiador, porém, na atualidade, se torna ainda mais delicado com o advento da tecnologia. As redes sociais mostram vidas perfeitas, corpos perfeitos e felicidade o tempo todo. Mas, por trás das telas, muitos adolescentes convivem com insegurança, ansiedade, medo de não serem suficientes e uma autoestima cada vez mais fragilizada.

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Anderson e Luciana trabalham com adolescentes no consultório. Com o tempo, passaram a ter preocupações em relação às questões enfrentadas pelos jovens nos tempos atuais, que vão além de mudanças naturais no processo de desenvolvimento físico, emocional e cultural.

“Principalmente o impacto da nova formatação de relações que elas trazem, muitas vezes com encontros virtuais, com a gama de informações através de vídeos curtos e outras tantas facetas que o desenvolvimento tecnológico trouxe com impacto social, emocional e orgânico imensos”, detalha Luciana.

Segundo a psicóloga, há um índice de depressão, sentimentos de perda de sentido na vida e preocupações com o futuro entre os jovens paraenses. Soma-se aos fatores a atenção prejudicada e as relações familiares e com os pares, que muitas vezes são permeadas de conflitos e sentimento de baixa autoestima e não aceitação.

Nesse contexto, a psicoterapia em grupo ajuda a trabalhar as relações sociais, o sentimento de pertencimento e as trocas. “Muitas vezes, o aprendizado também vem da experiência do outro, visando um processo não somente de autoconhecimento como também de ajudar a desenvolver cada vez mais seu amor próprio”, avalia a psicóloga.

Se no atendimento em consultório o atendimento é individualizado, trabalhando questões que causam sofrimento no adolescente, em grupo as questões também podem ser trabalhadas, com o diferencial do sentimento de estar junto. “É estar inserido em um grupo que ele pode se identificar, não se sentir sozinho com suas questões, que ele pode pertencer, aprender com os outros participantes e se beneficiar de todas as coisas boas que a convivência em grupo nos traz”, finaliza.

Serviço

Grupo de psicoterapia “Somos em Construção”