Grande Belém amanhece debaixo de muita chuva nesta terça-feira (14); veja pontos de alagamentos

A Grande Belém amanheceu debaixo de muita chuva nesta terça-feira (14). E, mais uma vez, os moradores tiveram dificuldades de sair de suas casas para cumprir compromissos pessoais e profissionais. O trânsito está lento em diversos pontos da capital. Há registros de alagamentos em Ananindeua, Benevides, Marituba e Castanhal.

No Curió-Utinga, o aguaceiro obrigou moradores a meter o pé na água para sair de casa (Felipe Morais / Acervo Pessoal)

Em Ananindeua, todas as áreas mais próximas de rios, canais e igarapés tiveram transbordamento, como próximo ao ruio Maguari e na rodovia Mario Covas. Em Benevides, a área central da cidade registrou alagamentos. Em Castanhal, alguns bairros tiveram alagamentos mais elevados. Em Marituba, vários bairros mais baixos e trechos da BR-316 ficam prejudicados.

No centro de Benevides, nos locais de maior movimento, as pistas ficaram tomadas pela água (Reprodução / Redes Sociais)

A partir de 19 de março, os paraenses devem ter muita atenção o fenômeno das marés altas, porque ele vai estar atrelado a chuvas fortes até o dia 24 deste mês, de acordo com previsão do 2º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sediado em Belém.

A rua dos Mundurucus tinha ondas elevadas com a passagem de veículos (Oneti Neto / Acervo Pessoal)

O meteorologista José Raimundo Souza, que integra o 2º Disme, informou que, do dia 19 até o dia 24, basicamente, deverão ocorrer marés altas e chuvas fortes da tarde para a noite nesse período do mês. A Grande Belém deverá contar com temporais e chuvas de até 24 horas de duração.

Castanhal também acordou com áreas alagadas após a chuva que começou ainda na madrugada (Reprodução / Redes Sociais)

Há possibilidades de mais chuvas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, que desde a semana passada vem emitindo alertas meterológicos de nível laranja (o segundo mais grave) para chuvas intensas no Pará. Toda a área nordeste e sudeste do estado estão sujeitas a tempestades longas. A partir das 10h há previsão de uma atualização sobre a situação no estado.

Na rua do Fio, perto do Viver Melhor, em Marituba, registros de alagamentos e transtornos para quem ainda precisa encarar o nível do rio Uribóca (Reprodução / Redes Sociais)