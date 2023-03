Governo Federal libera R$ 25 milhões para conter a crise da saúde em Belém

O Governo Federal liberou R$ 25 milhões em recursos para conter a crise da saúde de Belém, revelada no segundo semestre de 2022. Os contatos entre a Prefeitura de Belém e a União já vinham ocorrendo há alguns dias, resultando na portaria GM/MS nº 234/2023, no dia 9 de março. Nesta segunda-feira (13), a portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A verba, segundo a publicação do DOU desta segunda, será paga em parcela única. A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com a Prefeitura de Belém para saber quais devem ser as prioridades do recurso liberado via Ministério da Saúde.

No dia 6 de março, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) anunciou que vai criar um grupo de trabalho e acompanhamento da saúde pública de Belém e de Ananindeua. A decisão foi tomada após uma reunião extraordinária de promotores de Justiça e diante de sucessivas denúncias de falta de insumos e atrasos em pagamentos a empresas terceirizadas. Desde o ano passado, essa situação vem causando paralisações de trabalhadores e reclamações nos atendimento em hospitais e unidades de saúde dos dois municípios.

A publicação comprova a liberação dos recursos solicitados ao Governo Federal (Reprodução / DOU)