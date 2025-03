Governo do Pará e Prefeitura de Belém firmam convênio para modernizar sinalização viária

Nesta segunda-feira (24), o Governo do Estado do Pará e a Prefeitura de Belém assinam um convênio para modernizar a infraestrutura viária da capital paraense, com foco na sinalização vertical, horizontal e semafórica. A iniciativa busca promover melhorias significativas na mobilidade urbana e na gestão do trânsito.

A assinatura do convênio, realizada pelo governador Helder Barbalho e pelo prefeito Igor Normando, é uma das ações preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), programada para novembro deste ano. O projeto contará com um investimento de R$ 50 milhões para a implementação de um sistema de gestão de tráfego inteligente, alinhado às melhores práticas adotadas em grandes centros urbanos ao redor do mundo.

O convênio entre o Governo do Pará, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PA), e a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (SEGBL), prevê um conjunto de melhorias essenciais para a mobilidade da cidade, incluindo:

Modernização da sinalização horizontal e vertical, incluindo faixas de pedestres, ciclofaixas e placas de trânsito;

Modernização semafórica com a instalação de novos equipamentos que otimizam a fluidez do tráfego;

Implementação do Centro de Controle Operacional (CCO) , um sistema de monitoramento e gestão do trânsito em tempo real, utilizando inteligência artificial;

Fiscalização eletrônica com a modernização do sistema de controle para coibir infrações em pontos estratégicos da cidade, incluindo locais sem presença física de agentes de trânsito.

Com os equipamentos já disponíveis junto à empresa responsável pela execução do serviço, a implantação da nova sinalização terá início em breve.