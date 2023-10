Governo do Pará e BNDES formalizam contrato para obra no Complexo dos Mercedários

O governador do Pará, Helder Barbalho, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, assinaram na manhã desta quarta-feira (04) o contrato destinado à restauração do Complexo dos Mercedários, em Belém.

O contrato foi assinado no Convento dos Mercedários, no bairro da Campina, com a com a presença de outras autoridades, como o reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Emmanuel Zagury Tourinho; o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa; e outros.

O prédio do antigo Convento dos Mercedários e da antiga Alfândega, e que fica ao lado da igreja das Mercês, no bairro da Campina, foi cedido pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) para a UFPA no dia 23 de março de 2018, por meio de autorização publicada no Diário Oficial da União.

Semanas depois, no dia 9 de abril de 2018, ocorreu a assinatura do contrato de cessão na Reitoria da UFPA. O prédio sofreu um incêndio de grandes proporções em outubro de 1978.