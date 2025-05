‘Geladões’: nova frota com 27 ônibus passa a circular neste fim de semana em Belém

Uma frota com 27 novos ônibus ‘geladões’ deve começar a circular neste fim de semana na capital paraense. A entrega dos coletivos ocorreu nesta sexta-feira (30), em uma cerimônia realizada no estacionamento do Mangueirão, na avenida Augusto Montenegro, com a presença do prefeito Igor Normando. Segundo a gestão municipal, a previsão é que no domingo (1º/5) os ônibus já estejam disponíveis para o transporte urbano no sistema de gratuidade.

Os novos ônibus climatizados, conhecidos como “geladões”, serão distribuídos entre as empresas que operam o sistema de transporte público em Belém, contemplando diferentes linhas. Conforme o prefeito, os coletivos devem beneficiar os moradores e trazer modernização. “Queremos fazer com que o transporte coletivo seja um transporte de qualidade. Hoje, para Belém, são entregues 27 ônibus a mais na frota com ar-condicionado, Wi-Fi e acessibilidade. Essa é outra leva que também vai atender Belém e a região metropolitana. Então é um motivo de alegria, um motivo de satisfação e é, sem dúvida alguma, a modernização do transporte público da cidade”, ressaltou.

O prefeito explicou que os novos ônibus devem atender a todas as regiões de Belém. “A gente está fazendo um grande estudo de onde vão ser colocados os novos ônibus, prioritariamente nas linhas que já existem. A ideia é que possamos fortalecer as frotas que já existem. Tanto da UFPA, quanto também das que ligam Icoaraci e a região metropolitana. Queremos que funcionem imediatamente. A ideia é, inclusive, que no domingo já rodem com a gratuidade. Hoje, mais de 30% da frota já está renovada e a ideia é que a gente possa, gradativamente, ir aumentando até a frota ser renovada por completo”, informou o prefeito.

Melhorias

VEJA MAIS



Para a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, essa é uma resposta à população que sempre pediu por ônibus de qualidade. “São ações concretas do governo do estado, em parceria com os municípios e a prefeitura de Belém, para que a gente possa reforçar o transporte público. Nós sabemos a importância do transporte para o dia a dia da nossa população. E esses ônibus vêm com ar-condicionado e wi-fi. Quem mora no calor amazônico sabe a importância da gente ter um transporte público de qualidade. Aquilo que foi sonhado por nós por muitos anos hoje é realidade”, destacou.

Ainda segundo a vice-governadora, o plano para o Estado é investir em obras sustentáveis e que melhorem a vida da população. “Somos um governo que trabalha com a descentralização dos serviços, com o fortalecimento e crescimento dos municípios. Essa ação, junto com outras ações do governo do estado, reforça isso. São muitas obras de mobilidade no nosso estado, como o BRT Metropolitano. A parte de pavimentação já está concluída, agora estamos focando para entregar o sistema BRT. Que também terá ônibus com ar-condicionado, elétricos, numa demonstração de que é possível, cada vez mais, avançar com modernidade e sustentabilidade”, ressalta Hana Ghassan.