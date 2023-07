Garota de programa admite ter assassinado taxista após calote na Sacramenta

Uma profissional do sexo identificada como Gleici admitiu, em vídeo publicado nas redes sociais, ter assassinado um taxista de 60 anos no bairro da Sacramenta, em Belém.

VEJA MAIS

O crime teria ocorrido na madrugada de sábado (8) para domingo (9). Gleici, que é uma mulher transsexual, relata que o taxista queria pagar apenas R$ 10, após ambos terem combinado que o serviço custaria R$ 50. Gleici também acusa a vítima de tentativa de agressão.

"Ele mereceu", diz Gleici, logo antes de afirmar que não se arrepende do crime.

Confira o vídeo:

De acordo com a perícia, foram 21 facadas, com a maioria das lesões identificadas no tórax. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar e aguarda resposta.