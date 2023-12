Furtos e Roubos: especialista dá dicas para se proteger nas compras de fim de ano

O período das festas e comemorações de fim de ano aquecem o comércio de Belém. Com o amontoado de pessoas em busca de roupas e presentes, também ocorre o crescimento nos casos de furtos e roubos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), até o dia 10 de Dezembro de 2023 foram registrados 24.681 furtos e 17.854 roubos, na capital paraense. Em média, isso contabiliza três furtos e dois roubos a cada hora em 2023. Para se prevenir desses tipos de crimes, especialista aponta como se proteger e consumidores revelam as estratégias que tomam para evitar se tornarem vítimas de descuidistas e assaltantes.

Algumas atitudes simples são capazes de impedir crimes no momento das compras no comércio, onde o fluxo de pessoas cresce consideravelmente no fim de ano. Conforme o consultor técnico em segurança pública e empresarial, Paulo Estevão Tamer, todas as pessoas estão suscetíveis a indivíduos mal intencionados. Dessa maneira, é importante saber o que fazer e o que não fazer ao sair às compras.

“Há um aumento em furtos e roubos nessas áreas de compras, que acabam atingindo indiscriminadamente homens, mulheres, jovens e idosos. Por isso que recomendamos que a pessoa nunca vá sozinha para as compras. É importante levar uma ou mais pessoas para fazer o acompanhamento. Os homens, não usem seu celular ou carteira na mão. Deve ser usado sempre no bolso dianteiro”, diz o especialista.

Movimento no comércio aumenta durante período das festas de fim de ano (Ivan Duarte / O Liberal)

Segundo ele, as mulheres devem ter uma atenção redobrada quando levarem objetos para o comércio. “Não ir com jóias e usar as bolsas sempre na frente do corpo. As sacolas de compras também devem ser mantidas à frente do corpo, além disso, é preciso ter atenção com o movimento de pessoas suspeitas. Muitas ficam simulando fazer compras, mas na realidade estão agindo em grupos para assaltar”, afirma Paulo Temer.

O consultor ainda diz que pessoas desatentas geralmente são os principais alvos de quem pratica roubo ou furto. “Nós aconselhamos atenção, pois esses marginais buscam pessoas que estão agindo de maneira desatenta. Apenas a maneira que a pessoa está portando a bolsa, presente ou compra que fez, passa a chamar atenção dos autores de crimes. Eles preferem quem não irá perceber a ação dos suspeitos. É um período de muita tensão e cautela na hota de ir às compras”, pontua Paulo Temer.

Medo e insegurança

Uma das pessoas que foram até o centro comercial de Belém para as tradicionais compras de fim de ano foi Nívia Cardoso do Monte, de 25 anos. Ela conta que possui uma série de atitudes para se precaver de possíveis furtos ou roubos. “Evitar trazer quantidade grande de dinheiro, eu não trago celular, a bolsa é sempre aqui na frente e evito lugares soturnos. Gosto de fazer compras em horários onde tem poucas pessoas, onde eu consiga me entrosar melhor com os vendedores, onde eu tenha uma recepção melhor dentro da loja. Mas assim, sempre com toda precaução. Não consigo andar com nada de objeto de valor”, conta.

Nívia Cardoso do Monte (Imagem: Ivan Duarte / O Liberal)

Nívia relata que a mãe já foi assaltada no comércio em período de fim de ano e, depois disso, todos ficaram com medo. “Tenho medo. Minha mãe, em dezembro do ano passado, foi assaltada. Ela e minha cunhada. Um homem estava seguindo elas aqui na rua João Alfredo. Levaram a bolsa, os cartões, tudo que ela tinha. Agora ela evita vir aqui. Esse ano, eu que vim comprar os itens para o natal e ano novo. Ela já não vem mais, por conta do trauma”, explica.

Medidas de proteção

O casal Ducemar Barbosa e Claudiano Alcântara também foram até o centro comercial de Belém para encontrar roupas e acessórios neste período natalino. No entanto, ao sair de casa, os dois já combinaram algumas medidas para se proteger. “A gente veio lá da caixa e eu pedi pra ele esconder o meu celular. Os bandidos pegam o celular com a ‘bike’ e eu tô com muito medo. Criminosos não tem cara e a gente não sabe quem é e quem”, diz Ducemar.

Ducemar Barbosa e Claudiano Alcântara (Imagem: Ivan Duarte / O Liberal)

Segundo Claudiano, o casal evita andar com grandes quantias de dinheiro. “A gente sempre sai com dinheiro e também o pix no celular. É tudo separado caso aconteça algo com um, o outro tem a outra parte do dinheiro. Hoje em dia eles ficam armados e a gente fica com medo de reagir”, diz o consumidor.

Iranete Tobias (Imagem: Ivan Duarte / O Liberal)

Para Iranete Tobias, que mora em Ananindeua e foi até o comércio fazer as compras, a medida de proteção é não andar com muitas sacolas. “Não trazer todos os documentos, só o necessário para identificação. A bolsa sempre pra frente, segurando. Nem estar com muitos volumes, porque esses volumes atrai. Sempre venho acompanhada com meu marido, um fica reparando o outro. Não adianta vir pra comprar muitas coisas ao mesmo tempo, já vim duas vezes e essa é a última”, afirma.

Em nota, a Segup informou que no ano de 2022 foram computados 81.661 casos de furtos em todo o Pará. Já neste ano, até 10 de dezembro, foram registrados 78.729 do mesmo crime. Quando se trata de roubos, em 2022 foram 54.904 e em 2023, até 10 de dezembro, 78.729 casos. O que, em média, até dezembro, contabiliza 9 furtos e 5 roubos a cada hora em 2023. Quando se trata de Belém, em 2022 ocorreram 23.695 furtos e 22.997 roubos. Já em 2023, foram registrados 24.681 furtos e 17.854 roubos. O que aponta uma média de três furtos e dois roubos a cada hora, em 2023.

Segundo a Segup, mais de 4.5 mil agentes de segurança e cerca de 2 mil viaturas, além da cavalaria, estão integrando a Operação ‘Festas Seguras’ lançada no dia 1º de dezembro para garantir maior segurança à população paraense durante as compras e festas de final de ano na Capital e interior do estado. As ações foram intensificadas nas áreas comerciais e em pontos estratégicos, previamente definidos pelos setores de inteligência, a fim de prevenir a criminalidade e garantir a paz social.