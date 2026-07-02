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Frei Gilson divulga venda de ingressos para Vigília da Quaresma de São Miguel no Mangueirão em Belém

Sacerdote fará a Vigília Nacional, no Estádio do Mangueirão, entre os dias 26 e 27 de setembro com grande programação

O Liberal
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Frei Gilson fará Vigília Nacional da Quaresma de São Miguel com ampla programação no Mangueirão, em Belém (Divulgação)

O Frei Gilson, sacerdote católico e cantor brasileiro, divulgou que em breve começam as vendas de ingressos para a tradicional Vigília Nacional da Quaresma de São Miguel 2026. O evento deste ano ocorrerá nos dias 26 e 27 de setembro, no Estádio do Mangueirão, em Belém.

A vigília terá grande programação durante toda a noite do dia 26 até a manhã do dia 27 de setembro. Frei Gilson é um frade carmelita, conhecido por liderar o ministério Som do Monte, que busca levar mensagens religiosas através da música.

Frei Gilson adiantou que mais informações sobre a bilheteria e todas as informações sobre a venda dos ingressos ocorrerão nesta sexta-feira (03), nas suas redes sociais, após transmissão da missa do Rosário. O evento é totalmente organizado pela equipe de produção do Frei Gilson com o apoio da Arquidiocese de Belém. Toda a divulgação oficial e a venda dos ingressos serão realizadas exclusivamente pela equipe do Frei.

"Vamos fazer uma Vigília dedicada a São Miguel Arcanjo. Vocês têm visto que os grandes eventos em estádios, em menos de 24 horas os ingressos acabaram. Por isso, vou explicar para vocês como vai ser a Vigília de São Miguel Arcanjo, amanhã - sexta-feira, depois da missa do Rosário", detalhou o frei.

Ele adiantou que a Vigília começará a partir das 18h, do dia 26. Em seguida, haverá apresentação da Banda Arcanjos, às 19h; depois a pregação Frei Gilson, missa a meia-noite missa do dia 27, com o arcebispo de Belém, Dom Júlio Akamine. A programação continuará com apresentação da cantora Eliana Ribeiro. Às 3h30, haverá a oração do rosário, para completar os 40 dias de Vigília, terminando às 6h, com a missa de domingo.

Os ingressos ajudarão a custear a estrutura para o evento. "A bilheteria irá ajudar nos custos do evento. O som de um estádio é gigantesco, a gente não tem patrocinador, os patrocinadores são vocês. Não temos ajuda do poder público e político. A gente procura fazer a bilheteria bem baixo", ressaltou. "Será muito especial", completou.

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Palavras-chave

Religião

Frei Gilson

vigília nacional da quaresma de São Miguel
Belém
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