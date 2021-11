FOTO: Núcleo de Astronomia da UFPA faz registro da Lua durante o eclipse

Na madrugada de sexta-feira (19), alguns integrantes do Núcleo de Astronomia (Nastro) da Universidade Federal do Pará (UFPA) se reuniram na Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto (Campus de Belém da UFPA, localizado no bairro do Guamá), para observar o eclipse parcial da Lua. Munidos de telescópios e binóculos, pertencentes ao acervo do Nastro, conseguiram fazer belos registros da Lua, antes e durante o eclipse.

Registro da Lua durante o eclipse Foto: Núcleo de Atronomia da UFPA Foto: Núcleo de Atronomia da UFPA Foto: Núcleo de Atronomia da UFPA Foto: Núcleo de Atronomia da UFPA Foto: Núcleo de Atronomia da UFPA

As melhores fotos foram realizadas aproximando a lente da câmera de smartphones da lente ocular dos telescópios. Segundo o coordenador geral do Nastro, Luís Crispino, "essa técnica de obtenção de astrofotografias tem sido utilizada com sucesso no Nastro há algum tempo”. A bolsista Nathalia Guimarães, estudante do curso de Bacharelado em Física da UFPA, registrou momentos sucessivos do eclipse, compondo um belo mosaico.

Nathalia falou sobre esse momento. “Valeu a pena ficar a noite inteira acordada aguardando o momento do eclipse, pois nossas expectativas foram amplamente satisfeitas”, disse. Com seu próprio smartphone aproximado da lente de um telescópio "Sky-Watcher Star Discovery Newton Go To”, Nathalia obteve ótimas fotografias, tornando o momento inesquecível.

Ainda segundo Crispino, “dessa forma qualquer pessoa com um smartphone pode participar das observações oferecidas pelo Nastro, e levar consigo belíssimas imagens, não só da Lua, como também dos planetas Júpiter, Saturno e outros astros.” O próximo eclipse total da Lua visível de Belém ocorrerá em 16 maio de 2022, acrescentou Crispino.