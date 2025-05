Formação com especialistas franceses discute educação midiática e ambiental em Belém

Como parte dos preparativos para a COP 30, que ocorrerá em novembro de 2025, em Belém, a capital recebe uma formação internacional, com foco na produção de conteúdos sobre educação ambiental e midiática. O evento será realizado entre os dias 14 e 16 de maio, conduzido por especialistas do Centre pour l’éducation aux médias et à l'information (CLÉMI), órgão do Ministério da Educação da França.

VEJA MAIS

Durante a formação, os participantes serão orientados a desenvolver materiais pedagógicos e projetos-piloto voltados à realidade local, com foco na integração entre meio ambiente e práticas de leitura crítica da mídia. O conteúdo será replicado nas escolas e comunidades, fortalecendo o papel dos educadores como agentes de transformação social.

A atividade também integra os preparativos para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá em novembro de 2025, em Belém. Os educadores e estudantes participantes da formação atuarão na cobertura jovem do evento internacional.

A capacitação faz parte do projeto MídiaCOP, fruto da cooperação entre os governos do Brasil e da França, e tem como objetivo formar educadores da região amazônica que atuarão como multiplicadores em seus territórios. A MídiaCOP é uma iniciativa conjunta do Ministério da Educação (MEC), da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), do Governo Francês — por meio da Embaixada da França no Brasil e do Centre pour l’éducation aux médias et à l'information (CLÉMI) — e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que fornece apoio técnico.

Participação confirmada de mediadores locais: Gabriel Veras e Bianca Vieira, da Abaré Escola de Jornalismo, que atuarão como articuladores pedagógicos durante a formação, garantindo a conexão entre os conteúdos propostos e as práticas locais.

Serviço

Formação MídiaCOP – Educação Midiática e Ambiental

Data: 14 a 16 de maio de 2025

Local: Escola Estadual Cordeiro de Farias

Endereço: Avenida Almirante Barroso, 3109 – Bairro do Souza – Belém (PA)

Horário: das 9h às 18h

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidade