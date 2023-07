Foragido da Justiça é encontrado no piso falso da casa em Ibiapina

Júlio Cesar Vieira de Sousa, de 33 anos, foi encontrado, na tarde de terça-feira (18), escondido no piso falso de uma residência da cidade de Ibiapina, a 318 km de Fortaleza. As informações são da Polícia Civil do Ceará.

Júlio César foi preso durante uma ação da PM do Ceará (PMCE), através do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

A Polícia Militar informou que o suspeito estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. A captura foi realizada por volta das 14h30 na localidade de Agudo, onde o suspeito residia.

Durante as diligências, uma mulher que estava na residência tentou impedir que a polícia abrisse o fundo falso onde estava Júlio Cesar, gritando “Vocês acreditam em Deus”, repetidas vezes. Após a polícia encontrar o foragido, ela exclamou: “É só um trabalhador”.

O homem foi removido do esconderijo pelas forças policiais e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde a prisão foi decretada.