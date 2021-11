Filhos de Sandro Valle fazem homenagem ao pai nas redes sociais

Após a notícia do falecimento do radialista Sandro Valle, de 71 anos, várias pessoas foram até as redes sociais prestar solidariedade à família. O locutor, com décadas de rádio, foi vítima de infarto durante uma sessão de hemodiálise, nesta quarta-feira (24).

Caio Valle, filho do 'Príncipe do Rádio', como era conhecido, não deixou de agradecer a todos o carinho pelo pai. "Meu pai deixou um legado, deixou ensinamentos e isso nunca irá ser esquecido. Neste momento de dor, eu gostaria de deixar meus sinceros agradecimentos a todos que amavam meu pai, o idolatravam e sempre acompanhavam seus programas nas noites de sábado", disse.

"Vou ter saudade de tudo. Mas sei que meu pai deixa o nome dele, deixa uma história e eu tenho orgulho disso", afirmou Cláudia Valle, única filha mulher de Sandro.

De acordo com familiares, há um ano Sandro Valle passou a apresentar insuficiência renal e necessitava realizar hemodiálise, atualmente, três vezes por semana. "Eles estava bem, vinha se recuperando, estava na ativa", disse Cláudia, acrescentando que o pai trabalhava normalmente no conhecido programa de rádio "Flashe 95", na rádio Raulland, transmitido às 19h.