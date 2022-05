Filé de pargo com molho chimichurri: aprenda como fazer essa delícia de peixe com arroz de camarão

Pare tudo o que você está fazendo e leia atentamente a descrição do prato Pargo Veraneio, uma verdadeira delícia do chef François Schmitt, do Camarada Camarão: Generoso filé grelhado regado com molho chimichurri e alho crocante... Deu vontade de comer? Para deixá-lo ainda mais irresistível, ele é acompanhado por um arroz de camarão com tomate fresco, cebola, pimentão, leite de coco, queijo coalho e farofa de banana da terra. A ideia é se esmerar e preparar essa delícia para surpreender no almoço do Dia das Mães.

Ingredientes do Pargo Veraneio

800g de filé de pargo;

80g de molho chimichurri;

Sal e pimenta;

5g de alho laminado.

Ingredientes do arroz:

500g – Arroz branco;

15ml – Azeite de oliva;

10g – Alho picado;

100g – Vinagrete;

80g – Tomate concassê;

400g – Molho para moqueca;

20g – Manteiga de camarão;

40ml – Vinho branco;

100g – Queijo coalho em cubos;

10g – Cebolinha fatiada;

1 – Pimenta dedo de moça;

3g – Salsa picada;

3 – Cebolinho talo;

30g – Castanha de caju;

Sal com pimenta;

Ingredientes Da Farofa De Camarão

120g – Farofa de dendê;

110g – Camarão filé;

10ml – Azeite de oliva;

60g – Banana da terra cozida e grelhada;

10g – Alho picado;

15g – Cebola picada;

1g – Cebolinho picado;

20g – Manteiga de camarão.

Sal e pimenta.

Modo de preparo do Pargo Veraneio

Modo de preparo da farofa

Tempere o camarão com sal e pimenta; Numa frigideira aquecida coloque azeite, alho, cebola manteiga de camarão, a banana da terra contada em cubos e o file de camarão; Acrescente a farofa de dendê, mexa bem e finalize com cebolinha. Prove e retifique o tempero.

Modo de preparo do arroz:

Em frigideira aquecida com o azeite, coloque o alho picado, vinagrete, tomate concassê e a manteiga de camarão e flambé com vinho branco; Acrescente o molho de moqueca, tempere com sal e pimenta e deixe ferver; Coloque o arroz e misture bem. Finalize com o cebolinha picada e o queijo coalho.

Modo de preparo do peixe

Com uma faca afiada, proceda com três cortes paralelos na pele do peixe, com o objetivo de atingir uma cocção mais uniforme; Tempere os dois lados do peixe com sal e pimenta; Sele o peixe na chapa quente, iniciando pela parte branca. Ao dourar, vire e sele o lado da pele; Finalize no forno com sonda.

Montagem do prato

Em uma travessa grande, coloque o arroz de um lado; Coloque o peixe do outro lado com a pele para baixo e regue com o molho chimichurri e as lâminas de alho; Coloque a farofa na outra extremidade e três limões à francesa.

Essa e outras receitas do chef farão parte do cardápio do restaurante Camarada Camarão, que chegará ao mix do Boulevard Shopping no próximo dia 17 de maio.