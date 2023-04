Figuras marcantes destacam a influência do jornal Amazônia em seus empreendimentos

A diversidade de histórias curiosas e inusitadas que estampam as folhas do Jornal Amazônia conquistam todos os públicos. Popular por essência, durante os 23 anos de existência, o jornal sempre se dedicou em contar um pouco de tudo que acontece no estado. Inclusive, fatos incomuns e divertidos sobre algumas figuras muito conhecidas que praticam a ‘arte de vender’ pelas ruas de Belém e conquistam pelo carisma. Esse reconhecimento, segundo alguns empreendedores que tiveram suas histórias contadas no Jornal Amazônia, reflete direta e positivamente nas vendas.

Uma das food bikes mais famosas de Belém, que também acompanha o slogan inconfundível: “Chegou o Mingau do Careca!”, cativou os belenenses que apreciam o tradicional mingau de milho e tapioca. De acordo com o seu Vanduil de Jesus Fernandes, de 54 anos, conhecido popularmente como “Careca”, atualmente ele emprega mais de 20 pessoas e possui 10 carrinhos em circulação. Além disso, o empreendedor diz que ter compartilhado a trajetória do empreendimento em uma matéria especial do jornal Amazônia trouxe uma grande visibilidade para o negócio.

Empreendedor Vanduil de Jesus Fernandes, conhecido popularmente como “Careca” (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

“É difícil enumerar o tanto de pessoas que foram alcançadas depois da matéria. Quando as pessoas na rua de casa viram o jornal começaram a falar que eu estava ficando famoso. Esses comentários e a repercussão fazem com que o negócio tenha reconhecimento. É sempre positivo. Como aconteceu na última vez, as pessoas em outros bairros chamando a gente para conversar e sempre comprando o mingau também. Sem falar que com esse espaço outros empreendedores acabam se inspirando na venda”, afirma Vanduil de Jesus.

Popularidade e crescimento

Bom humor é a marca registrada de “Amandinha dos hots”, a paraense de 29 anos que chama atenção do público pela maneira inusitada de atender os clientes em sua venda de lanches, que fica no bairro do Jurunas, em Belém. Dona dos bordões “salsicha que pula para fora do pão”, “suco de goiabe” e “quer um completo?”, ela foi destaque no Jornal Amazônia pelo jeito carinhoso e engraçado que oferece os produtos. Amanda Silva, que é mulher trans, diz ser muito grata por ter sua história de trabalho incansável divulgada no jornal. De acordo com ela, isso fez a popularidade do lanche aumentar e ser procurado por várias pessoas.

Amandinha Silva, 30 Anos, Vendedora de hot dog (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

“Começou a viralizar na internet há uns seis meses e foi tudo muito rápido. Depois da matéria sair no jornal, teve um crescimento no meu público, foi maravilhoso. Eu não atendia muitas pessoas, mas aumentou demais. É aquilo que eu digo, tem uma história por trás, da minha fé e orações. Eu pedia muito para Deus abençoar meus hot dogs e Ele enviou anjos e também, lógico, a matéria e o jornal, tudo isso. Agora meus clientes são muitos, cresceu a venda”, garante Amanda.

Confiança e credibilidade

Outra figura que encanta os belenenses com a simpatia e criatividade é o “Máscara paraense” Marcos Santos Dias, de 47 anos. Trajando um terno, gravata e chapéu amarelo, ele se inspira no personagem dos filmes para vender empadinhas pelas ruas da cidade e teve a sua história contada nas páginas do jornal Amazônia após viralizar nas redes sociais belenenses. Tudo começou quando o trabalhador perdeu o emprego e teve que superar a timidez para conseguir outra maneira de ganhar dinheiro e quitar as dívidas. Marcos relata que a matéria teve um impacto muito positivo em sua venda e também na vida pessoal.

“Quando saiu a primeira matéria no jornal, o público pirou. Eu acabei ganhando mais credibilidade e confiança em mim mesmo para continuar, porque eu estava quase desistindo devido a minha timidez. Mas depois que saiu no jornal, me ajudou muito a fortificar a minha ideia e ter coragem para continuar as vendas. Acabei ganhando mais clientes, amigos e apoio nesse ramo das empadas. Eu também ganhei mais seguidores e onde eu passo vendendo as pessoas me conhecem, sabem quem é o Máscara das empadas”, declara Marcos.