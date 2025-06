Fiéis lotam Paróquia dos Capuchinhos para a tradicional bênção dos pães no Dia de Santo Antônio

Neste dia de Santo Antônio (13), uma multidão de fiéis lotou a Paróquia de São Francisco de Asssis (Igreja dos Capuchinhos), no bairro do Guamá, às 7h, para a tradicional bênção dos pães e dos lírios, que faz parte da programação festiva em homenagem ao padroeiro. A celebração incluiu a distribuição de pães como forma de agradecimento, como fazia o santo. Logo após a celebração litúrgica, os devotos seguiram em procissão pelas ruas do bairro em homenagem ao padroeiro. O lema escolhido para este ano foi “Alegres na esperança”.

Para o frei Rafael Átila, a movimentação de fiéis reflete o legado de Santo Antônio. “É um dia de renovação da fé, muito importante. Santo Antônio foi uma pessoa que conseguiu levar as outras pessoas para a igreja e durante esses dias de festividade, a igreja está lotada”.

Frei Rafael Átila (Foto: Adriano Nascimento | Especial para O Liberal)

O frei também explicou porque o santo é conhecido como casamenteiro. “É uma devoção popular que foi atribuída a ele, por exemplo, por um certo dia uma menina queria casar e não conseguia esse casamento. Aí ela disse, não quero mais saber disso, e jogou a imagem de Santo Antônio pela janela. Aquela imagem bateu na cabeça de um rapaz que estava passando, e ele então foi devolver o objeto para a pessoa que era jovem, e acabou se apaixonando e pedindo a mão da jovem em casamento”, afirmou.

Devota de Santo Antônio, Camila Anaissi (Foto: Adriano Nascimento | Especial para O Liberal)

A vendedora Camila Anaissi, de 41 anos, pontuou que comparece à festividade todos os anos. “Eu participo desde criança porque o meu irmão nasceu no dia de Santo Antônio e a gente sempre vinha antes de ir para a escola, muitas vezes distribuindo mingau ou até mesmo pão, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Essa tradição está perpetuando pelos meus sobrinhos, sendo um ponto de encontro da família. Hoje eu vim só agradecer por mais um ano da vida do meu irmão e por toda a saúde da minha família, até mesmo o que acontece de ruim, porque fica de aprendizado. Eu me sinto muito saudosa hoje, porque eu perdi um tio há um mês e minha avó tinha uma tradição de sempre comprar um correio de Santo Antônio e distribuir para a família toda”, contou.

O encerramento da festividade será às 19h, com arraial, vendas de comidas típicas, bingo comunitário e programação cultural.