Fiéis realizam carreata em Belém com Imagem Peregrina

A manhã deste sábado (23) foi marcada por uma atividade religiosa realizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), dando continuidade ao trabalho de evangelização rumo ao Círio 2022. Os fiéis realizaram uma carreata pelo centro de Belém, que começou na rua Domingos Marreiros e seguiu até a avenida Visconde de Souza Franco, nos bairros do Umarizal e Reduto. A mobilização começou às 10h30 e chegou ao fim por volta de meio-dia, com uma missa no Shopping Boulevard.

Antes da carreata, ainda foi realizada uma missa na Capela de Nossa Senhora de Lourdes e visita ao Laboratório Beneficente de Belém, Hospital Beneficente Portuguesa e à Paróquia São José. A programação de sábado seguiu pela parte da tarde, com visita à Capela Santo Antônio (Hospital Ordem Terceira) e Comunidade Maíra, à Igreja do Rosário e Comunidade Caminho e à Igreja da Trindade, onde foi realizada uma missa.

Diretor de procissões do Círio de Nazaré, Antônio de Souza diz que, devido aos dois anos de pandemia em que o Círio não foi realizado, a Diretoria da Festa resolver fazer uma visita em todas as oito regiões integrantes da Arquidiocese de Belém, para contemplar todas as paróquias e bairros – a primeira visita foi no mês passado e a ação segue até novembro, diz ele. “É um grande retorno depois desses dois anos, é muito gratificante ver a emoção da população com a visita da Imagem Peregrina. Que as pessoas possam fazer sua homenagem. É uma graça de Deus poder realizar isso para a população”, afirma o diretor.

Fiéis se emocionam

Em frente à Paróquia São José, de onde saiu a carreata com a Imagem, a professora Alessandra Cardoso, de 47 anos, observava o movimento emocionada após a missa. “Essa visita é uma benção para todos nós, porque o Círio faz parte da nossa vida, crescemos com isso, é uma emoção muito forte ter a imagem peregrina na nossa Paróquia e poder participar desse momento. Fortalece nossa fé e nos dá força para continuar vivendo nossa vida mesmo com as dificuldades”, relata a fiel. Embora o Círio deste ano exija cuidados, por conta da covid-19, Alessandra diz que será possível confraternizar e experimentar momentos de fé. “Só quem sente sabe, acontece no coração”.

No caminho da carreata, a Imagem Peregrina fez uma parada rápida no hospital Jean Bitar. A auxiliar de limpeza Soraya Margareth, que trabalha na entidade, também ficou emocionada. Ela conta que perdeu dois tios no ano passado, no mesmo dia, pela covid-19, e que está feliz por poder reunir a família neste ano. “Tem dois anos que não temos o Círio, esse ano com toda certeza vou estar lá. Fico muito feliz e quero ficar pertinho dela. Vamos estar com a família toda reunida, sou muito devota e fico muito emocionada”, comenta. Já Felipe Maradei estava passando com o filho para ir à farmácia quando viu a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré e foi até lá. Para ele, foi uma surpresa “maravilhosa”. “É uma emoção sem explicação”, conta. O fiel lembra que fez promessas pelo nascimento dos dois filhos.

Programação

Essa agenda faz parte da programação de visitas da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré às regiões episcopais, que continua neste domingo (24), quando a Imagem estará em diversas paróquias que compõem a região de Sant’Ana. O dia começa com uma missa na Catedral de Belém, às 7h, e depois continua com visitas à Igreja do Carmo, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Paróquia Santa Luzia e Comunidade Caripunas Beira-mar, Comunidade São Pedro e São Paulo, Shopping Pátio Belém, Santa Terezinha, Comunidade Kerigma e, por fim, Paróquia São Judas Tadeu, com uma missa de encerramento.

Já há também um planejamento para as próximas visitas. Em maio, por exemplo, receberá a Imagem Peregrina a região São João Batista. Em junho é a vez da região Coração Eucarístico de Jesus. As regiões São Vicente de Paulo e Nossa Senhora do Ó recebem a Imagem apenas em setembro. E em outubro e novembro, respectivamente, a Peregrina será levada às regiões Menino Deus e Santa Cruz. O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém.

Confira a programação deste final de semana, 23 e 24:

Sábado:

6h30 – Capela de N S de Lourdes - Missa

8h – Laboratório Beneficente de Belém

8h30 - Hospital Beneficente Portuguesa

9h30 – Paróquia São José

10h30 - Carreata

12h – Shopping Boulevard – Missa e visitação

15h – Capela Santo Antônio (Hospital Ordem Terceira) e Comunidade Maíra

16h30 – Igreja do Rosário e Comunidade Caminho

17h – Igreja da Trindade – Missa

Domingo:

7h – Catedral de Belém - Missa

9h – Igreja do Carmo

10h – Paróquia N S da Conceição

11h – Paróquia Santa Luzia / Comunidade Caripunas Beira-mar

12h - Comunidade São Pedro e São Paulo

13h – Shopping Pátio Belém

16h - Santa Terezinha

17h30 - Comunidade Kerigma

18h30 – Paróquia São Judas Tadeu – Missa de Encerramento