Festival Internacional Boas Novas reúne centenas de pessoas em Belém

Realizado pela primeira vez na capital paraense, no estacionamento do Estádio Mangueirão, em Belém, o Festival Internacional Boas Novas foi aberto na noite desta sexta-feira (9) com a presença de um público expressivo. Com a participação do evangelista Adam Smith, 44 anos, presidente do ministério e uma das atrações do evento, como preletor, o evento possibilitou a centenas de pessoas serem abençoadas pela pregação e até receberem curas divinas. Muitas aproveitaram a oportunidade para aceitar a Cristo como Salvador e outras foram renovadas pelo poder de Deus.

Além de Adam, o público contou com a atração musical de David Quinlan e Calli Wrenn, do Ministério Fé Brasil. Adam Smith tem viajado o mundo pregando a palavra de Deus e já anunciou as boas novas de Jesus Cristo em diversos países do continente americano, europeu e africano. Em 70 festivais, foram alcançadas mais de um milhão de pessoas.

Com o objetivo de levar a palavra de Deus por meio da música e das pregações, o evento é considerado um dos maiores do meio evangélico na atualidade. Em Belém, recebeu o apoio das mais diversas denominações evangélicas presentes no Estado.

Segundo Adam, muitas pessoas perdem a esperança, por isso o festival leva Jesus até elas. “Nós trazemos Jesus, esperança e salvação. Também trazemos a cura, e tudo no nome dele”, afirmou o evangelista.

“Esse show está sendo um marco porque é a primeira vez que Belém tem um evento evangélico desse porte. Isso representa uma porta de entrada para as igrejas darem continuidade às suas manifestações, que trazem valores importantes, como a família”, avaliou Maria do Socorro, 39 anos, que veio de Castanhal para prestigiar o festival.

“Estou achando o festival maravilhoso e bastante animado. Para nós, jovens, é importante contar com programações desse tipo já que é uma forma de nos motivar a participar mais da igreja e de movimentos positivos na sociedade”, contou a estudante de direito, Lorena de Andrade, 20 anos.

Antes de encerrar a primeira noite do evento, uma mensagem bíblica foi compartilhada com a multidão. Em seguida, foi feita uma oração de fé por curas e milagres pelas pessoas necessitadas.

O festival

O festival é realizado pelo Ministério Internacional Verdade Poder, fundado por Adam Smith e com sede nos Estados Unidos. Adam e a esposa brasileira Patrícia já realizaram mais de 70 festivais nos últimos 19 anos.

Smith é bacharel em Teologia pela River Bible Institute, no Estado da Flórida (EUA) e está cursando o doutorado pela Life Christian University. A esposa também é ministra e cantora. Durante as duas noites, a pregação do evangelista será traduzida em tempo real.

Serviço:

I Festival Internacional Boas Novas

Data: 10 e 11 de novembro de 2023

Horário: 19h00 até 0h

Local: Estacionamento do Estádio Mangueirão

Entrada: gratuita

Informações: leandro@ministeriofebrasil.com - celular: (75) 98193-0001

Cruzadas do Truth & Power Ministries International