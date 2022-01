Fenômeno ótico chama atenção nos céus de Belém

Um fenômeno ótico natural ocorrido no final da manhã deste sábado (15) chamou a atenção de algumas pessoas na Grande Belém. Conhecido como halo solar (ou auréola solar, em português), o episódio se manifesta como um círculo brilhante ao redor do Sol. Embora seja mais comum em lugares frios como a Rússia, a Antártica ou o norte da Escandinávia, ele pode ocorrer em outros lugares desde que haja as condições adequadas para sua formação.

O halo solar é formado por partículas de gelo que estão em suspensão na parte mais alta da troposfera, geralmente em nuvens do tipo cirrus, que surgem quando as temperaturas estão mais baixas. Quando a luz do sol incide sobre essas partículas há uma refração da luz que torna todo o espectro de cores (semelhante ao de um arco-íris) visível ao redor do Sol. Daí também porque o fenômeno é chamado de arco-íris circular.

Vários internautas registraram o fenômeno que pode ser observado hoje em toda a Região Metropolitana de Belém. Algo semelhante foi visto no último dia 13 em Recife (PE) e também em cidades da Zona da Mata e do Agreste do estado.

