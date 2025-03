Famílias aproveitam dia de lazer na praça Batista Campos nesta segunda-feira de carnaval

Em meio ao feriadão prolongado de carnaval, o dia ensolarado desta segunda-feira (03) foi um atrativo para que muitas famílias aproveitassem o dia de folga em Belém em espaços de lazer, como na praça Batista Campos, no centro da capital paraense. Nas primeiras horas do dia, o movimento foi bastante tranquilo no local. Crianças aproveitaram para brincar e se divertir junto dos pais durante o momento de lazer. Para quem ficou na cidade, a programação foi uma opção para desfrutar o dia.

Com a tranquilidade da capital durante o feriado, a psicóloga Tássila Alves, de 42 anos, tirou a manhã para passear com o filho e pegar um sol pela manhã com o filho, o pequeno Théo, de 4 anos. Fantasiado de super-herói, a manhã dele foi de muita diversão, como conta Tássila. “Tiramos o dia para passear enquanto meu marido foi fazer uma doação de sangue. E aí eu aproveitei para trazer as crianças, o 'Flash' [Théo] e o nosso cãozinho, o Dominic Toreto para passear e para eles estarem se divertindo, gastando energia, aproveitando a manhã que está tranquila, a cidade que está mais calma”, conta.

“No período do carnaval, eu particularmente, não gosto de viajar, de pegar estrada devido ao trânsito e do perigo. Então, a gente sempre prefere ficar aqui na cidade e fazer passeios locais, ver qual é a programação que tem de festinhas de carnaval para as crianças. A gente já foi assistir ao cinema esses dias. E a gente fica mais por aqui. Prefiro diversão mais tranquila e mais segura. Vamos ficar aqui curtindo, aproveitar que a cidade está tranquila e a gente pode circular com mais tranquilidade”, completa a psicóloga.

Tássila Alves - psicóloga, junto do filho (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Lazer

Para Tássila, ir à praça é uma opção bastante agradável e conta que faz parte da rotina de lazer da família. “A gente também frequenta a praça do Horto, o Parque da Residência. A gente vai também vai em outras praças que ficam mais próximas da nossa casa também. E quando a gente vem para a praça Batista Campos é um outro clima. Aproveitamos muito bem porque hoje [segunda-feira] não está calor", diz.

Praça Fotos: Ivan Duarte / O Liberal Fotos: Ivan Duarte / O Liberal Fotos: Ivan Duarte / O Liberal Fotos: Ivan Duarte / O Liberal Fotos: Ivan Duarte / O Liberal Fotos: Ivan Duarte / O Liberal

Quem também aproveitou a manhã em família foi a cabeleireira Rosana Vasconcelos, de 35 anos. Após acompanhar o filho Davi,11, em um exame, o passeio na praça Batista Campos entrou no roteiro antes da volta para casa. “Esse ano é a primeira vez que a gente deixa de pular o carnaval e ir para o interior e ficar em Belém. E confesso que foi bem gostoso curtir em família. Saímos de casa para dar uma voltinha e aproveitar a manhã. É difícil eu sair com Davi assim sozinha, então decidimos aproveitar mãe e filho”, relata.

Rosana Vasconcelos, cabeleireira, e o filho, Davi (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

E o passeio foi aprovado por Davi, que, em meio a folga na rotina de estudos, aproveitou o momento para relaxar. “De vez em quando a gente já vem aqui na praça. Geralmente, a rotina é meio corrida. Então, esse é um tempinho para a gente dar uma relaxada, uma descansada e aproveitar um ar puro. No geral, curtir um pouco dessa nossa cidade. Eu fui fazer o exame de sangue e depois viemos para cá, dar um tempinho”, completa o jovem.

Folga

O dia também começou cedo para a advogada Luciana Martins, de 52 anos, que curtiu o tempo ensolarado para caminhar na praça junto do esposo. “Eu gosto muito do sol. Normalmente, nesta época, a cidade fica bem chuvosa. Recentemente, eu fiz uma pequena operação, então nesse ano nós tivemos que ficar [na cidade durante o feriado]. Mas é ótimo, a cidade fica bem tranquila, fica ótimo para acessar todos os lugares. Estou gostando”.

Luciana Martins, advogada (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

“A praça é nosso maior passeio. E sigo aproveitando para descansar também e me recuperar [da cirurgia]. E mesmo que eu não viaje, a opção sempre é ficar em Belém, porque os balneários ficam cheios e a gente fica com pouca mobilidade. Ainda vamos até aproveitar para ir ao cinema assistir ao filme que ganhou o Oscar”, acrescenta Luciana, que ainda aproveitou a caminhada para levar o seu pet para passear.