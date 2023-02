Falta de professores na Escola Municipal Inês Mendonça Maroja atrasa início das aulas

Alunos da Escola Municipal Inês de Mendonça Maroja, no bairro da Sacramenta, estão sendo prejudicados pela falta de professores na unidade escolar. A mãe de um aluno que não quis ser identificada, disse que o filho irá cursar o 1° ano do ensino fundamental, mas até agora não teve uma aula sequer.

"Esse é o primeiro ano dele na escola e não teve ainda nenhuma aula por falta de professores", falou.

A mãe do aluno contou que a escola está com o quadro de professores incompleto. "Ainda não tem professor em todas as salas. O começo das aulas era dia 1° deste mês, passou para o dia 06 de fevereiro, mas até agora nada " .

De acordo com a denunciante, os alunos já estavam atrasados por conta da pandemia e agora estão sendo prejudicados novamente. "Muitas crianças já estão atrasadas por conta da pandemia, agora ainda tem essa situação, que já era pra ter sido resolvida antes do começo das aulas do ano letivo."

A denunciante, que é autônoma, chegou a informar através das redes sociais da prefeitura sobre a situação, mas não teve resposta do órgão.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Educação de Belém e aguarda retorno.

