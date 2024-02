Fachada de estabelecimento comercial desaba após princípio de incêndio, no Bengui

A fachada de um estabelecimento comercial, localizado na rua Betânia, no bairro do Bengui, em Belém, desabou na manhã desta sexta-feira (23). Moradores da localidade informaram que no local também houve princípio de incêndio. Ainda não há informações se houveram vítimas e se a estrutura do imóvel corre risco de desabamento.

A área onde a loja está situada precisou ser isolada. Na lateral do comércio é possível notar as marcas do fogo, ali foram colocadas estruturas de madeira para evitar que a parede desabe.

A reportagem solicitou mais detalhes sobre o caso ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e aguarda retorno.