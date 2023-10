Evento 'Corredores de Maria' acontece neste sábado (14), em Belém; saiba como participar

A ação “Corredores de Maria” acontece neste sábado (14), às 6h, na Igreja de Santo Expedito, no Comando Geral do Corpo de Bombeiros, que fica na avenida Júlio César, em Belém. A ideia do evento, que pode contar com a participação de qualquer pessoa, é prestar homenagem à Nossa Senhora de Nazaré.

O idealizador, Diácono Emanuel Duarte, corredor e Capelão do Comando Geral do Corpo de Bombeiros e fundador da Comunidade Católica Cristo Alegria, comenta que a ideia do evento foi unir duas paixões: a prática do exercício físico e a devoção a Nossa Senhora. "A corrida de rua sempre foi muito popular e acessível, muitas pessoas a praticam. Surgiu a ideia: já temos homenagens com carros, motos e bicicletas, por que não ter um momento especial de devoção a Nossa Senhora de Nazaré com os corredores?", contou.

É importante ressaltar que o percurso dentro do Comando Geral dos Bombeiros tem cerca de 600 metros, e a participação na corrida é gratuita. Basta comparecer e correr na medida de sua vontade. O evento é aberto para famílias e também contará com aulas de dança, pois o mais importante é estar unido em devoção à Maria.

As camisetas personalizadas para o evento, que contam com toda a simbologia alusiva ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré, são feitas de material DryFit, que seca rapidamente, tornando-as perfeitas para a prática de exercícios físicos ou para acompanhar as Romarias no calor de Belém. Além disso, por uma grande coincidência, os detalhes do manto de Nossa Senhora são todos na cor verde, combinando exatamente com a cor da camiseta, que custa R$60 no segundo lote.

Serviço

Data: sábado (14)

Horário: 6h

Local: Comando Geral do Corpo de Bombeiros, na Av. Júlio César, 3000.

Valor da camiseta (2° lote): R$60

Pontos de venda da camiseta: Igreja de Santo Expedito (Av. Júlio César, 3000), Boulevard Shopping (Loja Joker Socks – 2° Piso) e a Loja Meu Balão (R. Diogo Moia, 651, Loja 03).

OBS.: Para verificar os horários de funcionamento de cada local, é recomendável entrar em contato pelo WhatsApp (91) 9 9287-7778 ou acessar o perfil @corredoresdemaria.