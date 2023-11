EUA, Israel e Hamas fazem acordo para liberar reféns em troca de pausa nos ataques, diz jornal

Em negociações secretas, Israel e Hamas, intermediados pelos Estados Unidos, chegaram a um acordo para permitir a libertação de reféns em troca de pausa nos ataques israelenses em Gaza. A informação consta em uma reportagem do jornal "The Washington Post" deste domingo (19).

Segundo o jornal, fontes ligadas à negociação afirmaram que o acordo prevê cinco dias de pausa nos bombardeios. Em troca, o Hamas libertará pelo menos 50 pessoas, de acordo com a reportagem.

Essa libertação, ainda de acordo com as fontes ouvidas pelo jornal, ocorrerá de forma gradual a cada 24 horas. Nenhuma das partes se posicionou sobre a reportagem, mas a porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos EUA, Adrienne Watson, afirmou que "um acordo ainda não foi alcançado".