Estudante Wesley Monteiro denuncia praça abandonada e sem iluminação pública no Tapanã

A Praça Luiz Castelo, localizada na passagem Estrela Dalva, no bairro do Tapanã, em Belém, estaria há dois meses sem iluminação nos postes. O estudante Wesley Monteiro conta que o local também é alvo de vandalismo, devido aos vários brinquedos e diversos pontos da praça deteriorados. A praça está tomada por mato e há estruturas sem pintura. Por conta da falta de iluminação, os moradores afirmam que não se sentem seguros no local.

O espaço foi inaugurado em dezembro de 2020. Desde então, a praça teria sido abandonada e sem qualquer tipo de manutenção, como limpeza ou reformas nos brinquedos. Os usuários da quadra de esportes deixaram de frequentar o espaço, por conta da escuridão e dos riscos de assaltos, conforme relatam as denúncias.

Problemas na iluminação pública afasta comunidade da praça (reprodução)

"Aqui está tudo escuro. Ninguém vem mais frequentar aqui por conta da escuridão. Não vem nenhum órgão para dar o reparo e fazer reformas pela nossa comunidade. Estamos abandonados. Eu já fui à Secretaria de Urbanismo (Seurb) e me deram um número de protocolo, mas, até agora, nada", conta Wesley.

Durante a reportagem, uma equipe técnica dos postes estava na via para realizar o reparo dos equipamentos da passagem Estrela Dalva. A comunidade pediu para que o grupo técnico fosse até a praça e realizasse a manutenção dos postes de iluminação pública. Porém, eles informaram que apenas o grupo técnico da Secretaria de Urbanismo (Seurb) poderia realizar os reparos necessários nos equipamentos do espaço.

A praça recebe manutenções básicas, que são promovidas pelos próprios moradores. "A gente se reúne e realiza limpezas, mas fica só por isso mesmo. Até porque não podemos fazer além do que não é da nossa capacidade", explica Wesley. Ao redor da praça, as valas apresentam mato alto e pegam parte da pista, além de causar transtornos à saúde dos moradores devido à água empossada.

Valas abertas na Estrela D'Alva estão abandonadas (reprodução)

Em nota divulgada nesta quinta-feira (03), a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb) informou que uma equipe vai ser enviada para avaliar a situação da iluminação pública. Sobre a praça, a Seurb informou que realizou uma força-tarefa de análises e vistorias para que algumas praças de Belém sejam recuperadas. Ao todo, mais de 20 logradouros públicos passaram por reformas e foram reinaugurados, segundo a Secretaria. Entre eles estão as praças das quadras F, O, K e H, que ficam no conjunto Gleba I, na Marambaia, e a Praça Sônia Maria Frazão, que fica no conjunto Gleba II, na Marambaia.

"Além da praça João XXIII, no bairro de Val-de-Cans; a praça Almir Gabriel, no bairro Maracangalha; a praça Independência, no bairro Umarizal, e o Parque Esportivo Cultural Iracema Oliveira, no bairro da Cidade Velha", detalha a nota.

A Seurb já iniciou um processo de licitação específico para reformas e revitalização de praças. A Seurb reforça que possui vários canais de comunicação para atender a população. Solicitações dos serviços de iluminação pública podem ser feitas por meio do número: 0800 042 0971", conclui a nota.

