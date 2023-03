Estação do Marex vira local de tensão em Val-de-Cans

A antiga Estação de ônibus do Marex, na avenida Júlio César, bem próximo do Aeroporto Internacional de Belém, no bairro de Val-de-Cans, é alvo de uma polêmica. Tudo porque o local onde funcionava um terminal de embarque e desembarque de passageiros mostra-se com sinais de abandono, em que pese funcionar ali algumas atividades econômicas e uma parada de ônibus de uma empresa rodoviária. Moradores das imediações mostram-se preocupados com o estado em que se encontra área, a qual, segundo dizem, pode ser invadida a qualquer momento.

"Nós ficamos preocupados com essa área, porque as pessoas jogam lixo nela, tem assalto por aqui e no mês passado mataram uma pessoa aí dentro", declarou um senhor, perto da antiga Estação, que prefere não se identificar. "Tem gente querendo invadir o local", revela, acrescentando que as famílias sentem-se inseguras naquele perimetro.

O homicídio a que se refere o morador corresponde ao assassinato de um homem, identificado como Wagner Dealmiro Porto, 32 anos, que cumpria pena por roubo no Centro de Progressão Penitenciária de Belém (CPPB). Ele foi morto a tiros, nos moldes de execução, na avenida Júlio César, próximo à Estação do Marex, no dia 1º deste mês de março.

Estação tem serviços em funcionamento

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal esteve na área da antiga Estação do Marex e constatou que no local funcionam serviços de lava-jato e oficina, um ponto de mototáxi, um ponto de ônibus com um veículo da linha Marex-Presidente Vargas, da empresa Rio Guamá.

Nos fundos da área, havia lixo e um trator estacionado. O administrador de um ponto de lanche no local declarou que há cinco anos a área estava abandonada, cheia de lixo. Mas, agora, quem atua lá busca preservá-la, limpando-a, até com trator e que a área tem policiamento 24 da Polícia Militar.

Prefeitura

A Prefeitura de Belém informa, em Nota, que por ser uma área particular, uma vez que a antiga estação foi construída pela própria empresa, não compete à Prefeitura responder às demandas sobre o assunto, pois não tem competência para atuar internamente no local.

Contudo, como repassa a gestão municipal, o conjunto Marex recebe diariamente rondas preventivas e ostensivas, por meio de motos e viaturas da área, da Guarda Municipal de Belém.

PM

Em nota, a Polícia Militar informa que equipes do 1° Batalhão realizam ações de policiamento ostensivo e preventivo diuturnamente no bairro do Maracangalha, em Belém, e contam com o suporte de outras unidades para intensificar ainda mais a segurança como é o caso de um Ponto Base Estratégico (PBE) que é ativado na parte da tarde e a noite com a Operação Polícia Mais Forte.

A Polícia Militar esclarece, ainda, que qualquer informação ou denúncia pode ser realizada pelos números 190 ou 181 e todas as ocorrências são devidamente verificadas.

Setransbel

Acerca da situação da Estação do Marex, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) informa que "o espaço não é de propriedade, ou responsabilidade, do Setransbel e de suas associadas; no passado, o espaço foi implantado pela extinta EMTU; parte do local, tradicionalmente, abriga o início e final das linhas: Marex - Ver-o-Peso e Marex - Presidente Vargas; nos últimos anos o espaço vem sendo invadido por diversas atividades autônomas, sem qualquer tipo de fiscalização ou controle, trazendo dificuldades para a operação dos ônibus".