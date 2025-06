Escolas municipais de Belém recebem ação para reforçar vacinação; veja os locais

Em continuidade à estratégia de vacinação que vem sendo executada desde o início de junho em Belém, escolas da rede municipal receberão ações de imunização, programadas em diversas regiões da cidade, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE). Na próxima terça-feira (10), a iniciativa será na Unidade de Educação Infantil Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo, e na Escola Municipal Maria Luiza Pinto Amaral, no bairro da Sacramenta.

Já na quarta-feira (11) e quinta-feira (12), a ação será na Escola Municipal Prof. Acy de Jesus Barros Pereira. Ainda no dia 12 de junho, a vacinação chegará até a Escola Municipal Pedro Marques de Mesquita. E, no dia 18 de junho, estudantes da Escola Municipal Revoar das Andorinhas serão contemplados pela programação.

A iniciativa faz parte da campanha de vacinação escolar da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semec). A meta é vacinar cerca de 10 mil alunos em 246 escolas da capital paraense, entre municipais e estaduais.

No Dia da Imunização, nesta segunda-feira (9), a EMEF Maria Luiza Pinto, no bairro da Sacramenta, sediou uma das ações, como parte do cronograma de vacinação que se estenderá até setembro. O objetivo é atualizar os cartões de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos, acompanhar a situação vacinal dos estudantes e ampliar a cobertura vacinal no município.

A campanha contempla todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo doses como Pentavalente, Poliomielite (VIP e VOP), tríplice viral, meningocócica C, hepatite A, varicela, covid-19, entre outras. A aplicação é realizada por profissionais da rede municipal de saúde, em articulação com as escolas participantes.

Estratégia

Além da vacinação, a estratégia é precedida por ações educativas: antes de cada visita, uma equipe técnica da Sesma realiza palestras nas escolas para orientar pais e responsáveis sobre a importância da imunização, além de realizar a checagem das cadernetas de vacinação dos estudantes.

A imunização nas escolas complementa o atendimento já oferecido nas unidades básicas de saúde, onde a vacinação segue disponível para todas as crianças e adolescentes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais de 3 mil doses já foram aplicadas nas escolas desde o início da campanha, há duas semanas, com ações já realizadas em 56 instituições e outras dezenas com vacinação agendada.

Na Escola Municipal Maria Luiza Pinto Amaral, no bairro da Sacramenta, a manhã desta segunda-feira foi de reforçar o cuidado com a saúde. O pequeno Davi Lucas, de 10 anos, tentou disfarçar o medo com bom humor. “Eu estou rindo, mas é de nervoso”, brincou, antes de receber a vacina contra a gripe. Logo depois, ele reconheceu: “A vacina até dói, mas é rapidinho e protege a gente de muitas doenças.”

Quem também enfrentou o desafio com coragem foi Rian Kelvin, de 7 anos, que estava acompanhado da avó Elisangela Freire. Ela destacou a importância da vacinação na escola. “Essa iniciativa facilita muito a nossa vida. Às vezes não temos tempo de levar as crianças ao posto, e com a equipe de saúde vindo até a escola, tudo fica mais fácil e seguro”, reforçou.

Para a diretora da escola, Keila Guimarães, a parceria entre as secretarias é essencial. “Nem sempre os pais conseguem levar os filhos aos postos de saúde. Ter essa integração entre educação e saúde ajuda muito no desenvolvimento e no cuidado com as nossas crianças”, destacou.

O secretário municipal de saúde, Rômulo Nina, acompanhou de perto a ação e reforçou a importância de vacinar. “Vacinar é um ato de amor e proteção. Nosso objetivo é garantir que crianças e adolescentes de 0 a 15 anos estejam com a caderneta atualizada e protegidos contra diversas doenças.”

Programa

O Brasil conta com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, criado em 1973. Ele oferece gratuitamente mais de 40 vacinas e imunobiológicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo vacinas especiais para pessoas com condições clínicas específicas.

A coordenadora de Imunização da Sesma, Cleise Soares, explica que o esquema vacinal continua ao longo da infância e adolescência, e que é fundamental que pais e responsáveis estejam atentos às etapas de reforço e às novas vacinas indicadas para cada faixa etária.

“As crianças precisam receber reforços de algumas vacinas entre 4 e 6 anos, e depois iniciamos outro ciclo vacinal na adolescência, com vacinas como HPV, dengue e meningocócica ACWY. É muito importante que pais e responsáveis acompanhem esse calendário. Temos vacinas disponíveis para todos os públicos, e manter a caderneta atualizada é essencial para garantir a saúde das nossas crianças e adolescentes”, finalizou.