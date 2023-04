Entrelaço: cães reforçam atendimento de crianças e adultos na Ufra

"O amor dos animais contagia as pessoas". Essa frase da advogada e empresária Fernanda Carneiro, tutora do cão Golden "Bartô", serve para traduzir a superação de barreiras por parte de pessoas com deficiências e em situação de vulnerabilidade social no contato direto com cães durante o atendimento do programa Entrelaço, uma iniciativa de intervenções assistidas por animais (IAA), mantido pela Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). O Programa abriu seleção para cães e tutores, a fim de intensificar os serviços à comunidade ao longo deste ano.

Fernanda Carneiro destaca que o simples gesto de levar o cão para passear, brincar traz benefícios para as pessoas, “Elas conseguem ultrapassar barreiras, só em tocar, em levar para passear, elas se sentem capazes de fazer algo, elas se sentem mais humanas”.

Fernanda Carneiro e Bartô: parceiros para atender a quem precisa de assistência (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

A coordenadora do Entrelaço, professora Fernanda Martins, do curso de Medicina Veterinária e Zootecnia da Ufra e doutora em Biologia Animal, explica como funciona o programa. “O Entrelaço é um programa vigente na Ufra desde 2014,inclui vários projetos e atua em intervenções assistidas por cães para públicos diferentes, como pessoas com deficiência, que é o que mais a gente trabalhou até hoje, em todas as faixas etárias, mas também pessoas com outras condições específicas, como, por exemplo, nós estamos com a parceria dos Centros de Atenção Psicossocial de Belém, da Secretaria Municipal de Saúde, fazendo um trabalho com pessoas em mitigação pelo uso prejudicial de álcool e outras drogas”.

Mediação

Assim, como a professora pontua, existem vários alvos das ações que podem ser atendidos, podendo ser na área educacional, voltado para crianças ou mesmo dos universitários, para diversas situações. Fernanda Martins explica que os cães são inseridos nas atividades, como parte da equipe de trabalho. “Eles ajudam na mediação, e a quantidade vai depender das ações a serem desenvolvidas ao longo do ano; em geral, a gente trabalha aqui com grupos de pessoas, para potencializar o que a gente pode oferecer; geralmente, são três, quatro animais para um número de cinco e oito pessoas com que a gente esteja trabalhando”, destaca.

As vantagens da participação dos cães nesse processo abrangem o desenvolvimento cognitivo das pessoas; na área social, com os animais atuando como mediadores sociais, para melhoria de autoestima ou de interação e comunicação. Na área física, existem atividades que podem ser elencadas para a proposta do programa, junto com profissionais de Fisioterapia, por exemplo.

O programa conta atualmente com cinco animais, e, como este ano serão atendidos mais tipos de pessoas, são necessários cães de perfis diferentes. Cada público tem uma demanda específica para o trabalho com os cães.

Inscrições

Inscrições de cães e tutores são encaminhadas pelo Instagram do Entrelaço: entrelaco.ufra, onde se acessa um formulário para preenchimento de dados. São selecionadas duplas cães e tutores. Esses tutores passam por uma formação.

Os animais pretendidos para o programa situam-se na faixa de um até cinco anos de idade e que sejam saudáveis. Pelo menos 60 pessoas já foram atendidas pela equipe multiprofissional do Entrelaço, desde o começo do programa com funcionamento no Núcleo Amazônico de Acessibilidade, Inclusão e Tecnologia (Acessar), da Ufra, no bairro da Terra Firme.

Empatia

Entre os cães que atuam no Entrelaço estão o Bartô e Lara (da raça Golden Retriever) e a Lili (uma poodle). A tutora da cadela Angeline, a Lili, de 10 anos, a musicista Cintya Camila Guerra, destaca que “essa terapia assistida com animais traz um benefício imenso e estimula o cognitivo da pessoa que recebe a terapia, traz o bem estar; então, pessoas de idades diferentes conseguem se expressar por meio do cão”.

Cintya sente ter uma alegria imensurável ao verificar que o animal contribuiu para o bem estar de uma pessoa, “É impressionante ver como eles, os pets, trazem tanto amor que as pessoas acabam se abrindo de uma forma espontânea e colocando todas as suas angústias e tudo o que faz mal para fora; o amor do animal contagia a pessoa”, completa.

A tutora da cadela Lara, artesã Orlandina Almeida, também comemora a contribuição dos cães ao desenvolvimento das pessoas atendidas no Entrelaço.

A prática da intervenção assistida por animais foi iniciada por Nise da Silveira, psiquiatra, considerando aquilo em que ela própria acreditava: “O que cura é o afeto”. Na relação entre os animais, tutores e os públicos do programa, prevalece “uma atmosfera de afeto e confiança”, como destaca a professora Fernanda Martins.