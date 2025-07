Entenda porque esta quarta-feira é o dia mais curto do ano

Embora muitos associem o “dia mais curto do ano” ao solstício de inverno, um fenômeno astronômico marcado por menor duração da luz solar, nesta quarta-feira, 9 de julho, a Terra vivenciará um tipo diferente de brevidade, um dia com rotação ligeiramente mais rápida que o habitual.

Segundo o Observatório Nacional (ON), instituição ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a Terra deve girar um pouco mais rápido em alguns dias de julho e agosto de 2025. A consequência é uma discreta redução na duração de um dia completo, algo em torno de 1 milissegundo a menos que as tradicionais 24 horas.

De acordo com o técnico em Física Gabriel Condurú Magalhães, é importante esclarecer que existem duas formas de se interpretar a ideia de “dia mais curto do ano”.

“O significado mais conhecido é o do solstício de inverno, quando temos o menor período de luz solar, marcando o início astronômico da estação. No Hemisfério Sul, como em Belém, isso acontece por volta de 20 ou 21 de junho”, explica Gabriel.

O fenômeno do dia 9 de julho, no entanto, diz respeito à rotação da Terra, e não à quantidade de luz solar recebida. O planeta não gira em um ritmo perfeitamente constante. Essa rotação pode ser influenciada por diversos fatores: desde movimentações no núcleo e no manto da Terra, até efeitos gravitacionais da Lua e alterações na atmosfera e nos oceanos.

“Essa pequena variação na duração do dia só é detectável por relógios atômicos extremamente precisos. Para nós, no cotidiano, ela passa completamente despercebida”, completa o especialista.

Outros eventos astronômicos de julho

Quem se interessa por fenômenos astronômicos pode acompanhar as efemérides do mês no perfil do Planetário do Pará no Instagram. Entre os destaques estão a conjunção entre Marte e a Lua, no dia 28, e a chuva de meteoros Delta Aquaridas, prevista para o dia 30.

A programação do Planetário, localizado em Belém, retorna ao normal a partir do dia 16 de julho, com visitações livres e atendimento escolar.