Entenda o que é Síndrome do Pânico, transtorno que afeta o ator Marcelo Serrado

A Síndrome do Pânico é um transtorno que causa ações inesperadas de crises de ansiedade aguda, com a ocorrência de sintomas físicos e mentais. Um dos diagnosticados com o transtorno foi o ator Marcelo Serrado, que atualmente interpreta o personagem Moa, na novela “Cara e Coragem” da rede Globo. No período de pandemia da covid-19, Marcelo contou que a primeira crise aconteceu três dias após o falecimento do ator Eduardo Galvão.



Em entrevista para o jornal O Globo, no dia 3 de julho, o ator diz que ainda está medicado e que falar sobre ansiedade nas redes sociais o ajudou. “Estou medicado até hoje. Eu sentia a mão formigando e o coração disparado [...] Comecei a bater papo com centenas de pessoas que passam por isso. Aquilo começou a me curar um pouco. Me senti próximo de pessoas que pensam diferente de mim, mas que vivem a mesma coisa e se identificam”, disse.



A especialista em psiquiatria, Rafaela Alencar, de Belém, explica que o Transtorno de Pânico é recorrente e sua causa pode envolver fatores biológicos (neurotransmissores e circuitos cerebrais, genética), além de questões psicológicas e sociais. “O ataque de pânico se caracteriza por episódios abruptos de medo, apreensão ou desconforto intensos associados a sintomas somáticos múltiplos (palpitações, tremores, sudorese, sensação de falta de ar, dor no peito, náuseas, tontura). Incluindo o medo de morrer, medo de perder o controle ou enlouquecer”, disse.

Por ser um transtorno de ansiedade, ele acompanha sintomas somáticos respiratórios, cardíacos e gastrointestinais, no qual ocorrem seguidos de apreensão, associados à preocupação intensa de futuros ataques e suas consequências, por isso, é comum ter mudanças comportamentais.

Uma característica importante é a mudança significativa no comportamento após o ataque, como por exemplo, o processo de evitar situações desconhecidas. “O diagnóstico é clínico e pode ser feito pelo médico, mas é importante diferenciar de outros transtornos mentais e condições médicas, que também podem causar ataques de pânico, como por exemplo, intoxicação ou a abstinência de substâncias”, alertou Rafaela.

Tratamento

O tratamento envolve a psicoterapia, sendo a Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) de maior evidência. “Além disso, pode ser necessário o tratamento medicamentoso, em que são utilizados antidepressivos e ansiolíticos de primeira linha. Esses cuidados podem durar de 6 meses a 1 ano”, explicou a psiquiatra.

De acordo com a especialista, a melhor forma de ajudar alguém durante uma crise de pânico é tentar acalmá-la. “Seja com técnicas de respiração, meditação ou por tentar auxiliar a pessoa para tomar a medicação prescrita para as crises, incluindo até mesmo levar a pessoa à emergência, se ela assim desejar”, orientou.

“Se você está com esses sintomas, a minha recomendação é que procure ajuda médica, seja na emergência, nos postos de saúde, ou nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), onde você irá encontrar profissionais adequados para ajudar nesse tipo de transtorno”, finalizou Rafaela Alencar.

(Vitória Reimão, estagiária sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)