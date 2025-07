Engavetamento com quatro veículos causa lentidão na Almirante Barroso, em Belém

Um engavetamento envolvendo quatro veículos foi registrado na tarde desta segunda-feira (14), na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, em Belém. O acidente ocorreu por volta das 17h30, em um trecho próximo ao cruzamento com a avenida Dr. Freitas.

Os veículos envolvidos são um Honda City, um Honda Civic, um Honda HR-V e uma Renault Oroch. De acordo com testemunhas, o condutor do último carro da fila teria avançado no momento em que o semáforo já estava fechado, provocando a colisão em cadeia com os demais automóveis que estavam parados à frente.

Todos os condutores envolvidos são habilitados e, até o momento, não há registro de feridos. Os motoristas tentam negociar no local sobre os prejuízos causados.

Equipes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Segbel) estão no local para organizar o tráfego, que apresenta lentidão no sentido centro da via.