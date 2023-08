Enem 2023: aulas gratuitas no Centur preparam estudantes para a prova; veja como participar

Alunos que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão contar, até o próximo dia 30 de agosto, com aulas gratuitas de preparação para a prova, na Biblioteca Pública Arthur Vianna, no bairro da Cremação, em Belém. As aulas iniciaram na última quarta-feira (16). Os horários da aula são de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h, e aos sábados, das 9h às 12h. No total, são ofertadas 60 vagas por matéria. As inscrições devem ser feitas no dia de cada aula, por ordem de chegada.

O projeto “Biblioteca no Enem” é realizado pela Fundação Cultural do Pará (FCP). A finalidade da programação incentivar o estudo dos vestibulandos que não têm acesso a recursos avançados. As aulas estão divididas em quatro áreas de conhecimento: exatas, linguagens, natureza e humanas. Além de oferecer aulas gratuitas, a Biblioteca deixa à disposição dos visitantes livros especializados. O funcionamento do local é de segunda à sexta, das 9h às 18h.

Para a estudante Ana Paula, que está fazendo o Enem pela terceira vez, as aulas já ajudam bastante. Ela conta que pretende participar todos os dias. “As aulas são bem interativas e acho muito interessante. Minha dificuldade maior é matemática, então, amanhã, quando tiver a aula de exatas, estarei por aqui e vou chamar meus amigos para me acompanhar”, disse a aluna.

O professor de História e Geografia Bruno Augusto Magalhães, fala sobre suas aulas e faz um convite aos interessados: “O projeto 'Biblioteca no Enem' é uma importante ferramenta de preparação, os alunos, tanto de escola pública ou particular, estão convidados a participar, de forma gratuita”, destaca o professor.

“Utilizamos várias ferramentas educacionais, para engrandecer e contribuir de uma forma decisiva para a preparação dos alunos. A dinâmica consiste em ministrar o conteúdo, resoluções de exercícios, mostra de filmes e documentários, além da análise de imagens” finaliza Bruno.

Veja a programação completa:

Linguagens (Português e Literatura): dias 16 e 21, das 17h às 20h

Humanas (História e Geografia): dias 17 e 23, das 17h às 20h

Humanas (Filosofia e Ciências Sociais): dia 18, das 17h às 20h

Exatas (Matemática e Física): dias 19 e 26, das 9h às 12h

Linguagens (Redação): dia 28, das 17h às 20h

Natureza (Biologia e Química): dias 29 e 31, das 17h às 20h

Serviço

Biblioteca no Enem

Data: até o dia 30 de agosto

Horário: de acordo com cada dia

Local: na Biblioteca Arthur Viana, anexo ao Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), na avenida Conselheiro Furtado, no bairro da Cremação, em Belém

Inscrições: no local

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)