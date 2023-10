Em meio a muita emoção, corpo de Augusto Medeiros é sepultado em cemitério de Ananindeua

Em meio à emoção dos familiares e amigos, o corpo do diretor do Sistema Liberal de Rádios, Augusto Medeiros, 59 anos, foi sepultado, por volta das 12h30 desta quarta-feira (18), no cemitério Recanto da Saudade, no município de Ananindeua. Em cima do caixão foi colocada uma bandeira do Paysandu, time para o qual ele torcia.

Antes do enterro, houve uma missa. Augusto faleceu na madrugada de terça-feira (17), em Belém. Ele estava internado em um hospital particular e teve complicações decorrentes de uma cirurgia no coração. Ele começou no Sistema Liberal de Rádios em 1994. Em 2002, foi para a Jovem Pan. E, em outubro de 2018, retornou para o Sistema Liberal de Rádios, no qual estava até agora. Ele deixa quatro filhos.

O velório do corpo de Augusto ocorreu na capela Max Domini, no bairro do Guamá, onde amigos e familiares lamentaram sua partida precoce. Durante o velório, Wellyda Farias, da Rádio Liberal, conversou com duas filhas de Augusto, as gêmeas Elisabete e Isabela. Disse Elisabete: “Ele sempre foi uma pessoa com coração enorme, disposta a fazer tudo para que as pessoas se sentissem bem onde estivessem. Um profissional que ia além da profissão. Era uma vocação para o rádio”, contou.

“Uma vocação que veio do pai dele, que também foi um pioneiro no Pará. Eu tenho muito orgulho do profissional que meu pai foi, um orgulho imenso do pai que ele foi. A prioridade da vida dele sempre foi a gente, os quatro filhos dele. O que fica é esse amor imenso”, afirmou.

LEIA MAIS:

"Ele transformou a rádio em uma família", diz filha de Augusto

Isabela destacou que seu pai era muito dedicado à família: “Ele era a alegria, a felicidade, era muito família. Ele transformou a rádio em uma família”, afirmou, afirmando que Augusto sempre valorizou a família e a união das pessoas.

Ainda no velório, Edmilson Mota, coordenador da Rádio Liberal, falou sobre a amizade e a relação de trabalho com o diretor. “A nossa relação começou em 1994 e de lá pra cá viemos estabelecendo uma amizade verdadeira. Ele dizia que não era o meu diretor, ele dizia que era um pai para mim. Ele confiava muito e não apenas na relação de trabalho, mas na relação familiar. Eu tive sorte de trabalhar com ele e de ter sido amigo, pois sempre foi uma relação de confiança”, destaca Edmilson Mota.

"Falar do Augusto é falar de um profissional comprometido com uma paixão nacional, mesmo em tempos de podcasts: o rádio. Experiente na arte de inovação em negócios e muito querido no mercado paraense, ele fez seu trabalho com amor e dedicação peculiares para que a Rádio Liberal pudesse chegar cada vez mais longe com a qualidade que a emissora deve ter. É um colega que vai fazer falta, mas que também deixa grandes lições de profissionalismo para nós", diz Felipe Melo, diretor de Conteúdo do Grupo Liberal.

Gerente de conteúdo das Rádios e apresentador, Abner Luiz lamentou a morte de Augusto Medeiros. “Eu nem sei o que dizer e o que sentir nesse momento. Uma perda gigantesca para o nosso time. Foi uma pessoa que transformou comercialmente o mercado do Rádio, nos tempos atuais. Que Deus o receba e conforte a família”, afirmou Abner, que atualmente apresenta o programa Liberal Notícias na Rádio Liberal FM.