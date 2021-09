Em encontro com Helder, Ministro da Saúde afirma que vai repor estoques de vacina no Pará

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que vai repor o estoque de vacinas contra a covid-19 do Pará até o dia 15 de setembro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (9), durante um encontro com o governador Helder Barbalho.

Segundo apurou O Liberal, a reunião tratou sobre a defasagem no número de doses de vacina contra a covid-19 no estado. O Governo afirma que o estado recebeu 1,3 milhão de doses de imunizante a menos, em relação à proporção populacional.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), o estado recebeu do Ministério da Saúde, até o momento, 9.551.800 doses de imunizante. Cerca de 86% dessas vacinas foram repassadas aos municípios.

Helder reforça pedido

Esta não é a primeira vez que Helder Barbalho entra em contato com o Ministério da Saúde para cobrar o repasse irregular de vacinas ao Pará. Em julho, o governador havia falado com Queiroga sobre o assunto em uma reunião do Fórum Nacional dos Governadores.

O Pará pede uma revisão nos critérios de distribuição de doses. O Ministério da Saúde utiliza dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para determinar o cálculo de doses por estado. No entanto, segundo o governo, os números analisados pelo Ministério são de 2010 e estão defasados.