Doping no beach tennis: entenda o caso envolvendo jogadoras de Belém

Em Belém, um suposto caso de doping em partidas de beach tennis tem sido investigado pela Polícia Civil (PC). Segundo informações do órgão, uma jogadora estaria dopando as adversárias antes dos jogos em clubes e arenas da capital paraense. Nessa sexta-feira (13), o delegado Yuri Vilanova, da Delegacia do Consumidor (Decon/PC), pediu às vítimas que procurem a polícia. Confira o resumo do ocorrido.

A ação

Uma jogadora de beach tennis, em Belém, estaria dopando adversárias antes de partidas em clubes e arenas para obter vantagem. Segundo informações compartilhadas em grupos e redes sociais, jovens apresentaram arritmia, tontura, mal-estar e enjoos depois de ingerirem água em copos manuseados pela suspeita e precisaram de atendimento médico. Após desconfianças e relatos diversos, a Polícia Civil passou a investigar o caso.

Algumas jogadoras optaram por não participar de partidas devido às condições de saúde, caracterizando “desistência médica” no esporte. A recorrência dos casos levantou desconfianças, especialmente pela presença da suspeita nos jogos.

O flagrante

A suspeita de dopar adversárias antes das partidas de beach tennis foi flagrada no último sábado (07/12), enquanto colocava uma substância desconhecida no copo de outra jogadora. A situação ocorreu em uma arena localizada no bairro do Umarizal, em Belém. A jovem aparece com um copo térmico, enquanto manipula o que parece ser uma cápsula, até que abre o recipiente e joga a substância dentro.

O jogo, ocorrido em uma arena na avenida Júlio César, contou com a presença de um delegado da Polícia Civil. No momento, participantes da partida tomaram mais cuidado com as ações da suspeita.

As investigações

No dia do flagrante da suspeita, 07 de dezembro, o material com a possível substância utilizada por ela para dopar adversárias foi apreendido e levado para análise no Centro de Perícia. Garrafas de água onde foram depositadas a substância ainda não identificada estão com as autoridades. Entre cinco e 10 dias, o resultado dos exames deve ser apresentado, conforme informações do delegado Yuri Vilanova.

Na segunda-feira (09/12), dez pessoas prestaram depoimento na Divisão de Operações Especiais (DIOE) da Polícia Civil do Pará. Dentre elas, seis se apresentaram como vítimas da mulher e outras quatro disseram ser testemunhas do caso. A suspeita, segundo o delegado, deve ser ouvida na próxima semana.

A polícia constatou que as partidas nas quais a suspeita estaria envolvida não possuíam ganhos financeiros e/ou materiais. O delegado Yuri Vilanova, responsável pelo caso, caracterizou a atitude da jogadora como “rivalidade extrapolada”. Até essa sexta-feira (13), oito testemunhas e oito vítimas conversaram com as autoridades.

A suspeita

A jogadora de beach tennis suspeita de dopar adversárias antes das partidas em clubes e arenas de Belém não teve a identidade revelada. De acordo com informações da Polícia Civil, divulgadas nessa sexta-feira (13), a mulher deve prestar depoimento na próxima semana. Se for considerada culpada, ela deve responder por crime de lesão corporal ou, até mesmo, tentativa de homicídio.

Repercussão nas redes sociais

O caso de doping durante partidas de beach tennis em Belém repercutiu nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter). Internautas se mostraram chocados com a situação, enquanto outros expressaram indignação.