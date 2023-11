Dona de casa Rosileia da Silva denuncia queima de lixo na avenida Bruno Sechi

Na última segunda-feira (27), a equipe da Redação Integrada de O Liberal constatou a queima de lixo e entulho na avenida Padre Bruno Sechi, em Belém, em um ponto localizado entre a avenida Centenário e a rua Ajax de Oliveira, bairro do Mangueirão. O montante era feito de resíduos orgânicos, materiais eletrônicos, cadáveres de animais e restos de construção. O fogo permanecia na manhã desta quarta-feira (29). Quem detalha a denúncia é a dona de casa Rosileia da Silva.

Rosileia reclama da fumaça que se espalha com a queima de vários tipos de lixo (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“O povo joga tudo aqui. E isso daqui ainda tá pouco, às vezes tá horrível, muito cheio”, revela a moradora, que se incomoda com o mau cheiro causado pelo lixo acumulado e pela fumaça que se espalha, devido à queima dos resíduos. Para Rosileia, o transtorno é ainda maior devido à intensa circulação de pedestres e de veículos no local, que é uma das principais avenidas do bairro do Mangueirão.

A dona de casa relata que o cenário é causado não apenas pelos moradores da área, mas também por pessoas que vêm de outros locais para fazer o despejo irregular de detritos. “O povo não tem consideração, né? São os primeiros a jogar. Aí tem também gente de longe que vem jogar lixo aqui, fora de hora, meia-noite, uma hora [da manhã] vem jogar, porque se o povo [que mora na área] ver, eles botam eles pra correr”, comenta Rosileia.

Montante de lixo e entulho fica localizado em uma das principais vias do bairro do Mangueirão (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Durante a presença da nossa equipe de reportagem, dois profissionais da Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) faziam a retirada do lixo acumulado na calçada e na ciclovia, para garantir espaço de circulação. De acordo com Rosileia, a coleta não é frequente. “Agora que eu tô vendo, [pela] primeira vez. Acho que a prefeitura tem que olhar mais pra cá pra gente, dar um jeito aqui”, desabafa.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Sesan informou que a coleta domiciliar e de entulho no local ocorre diariamente. Para atender à população, a Sesan disponibiliza o Zap-Entulho, serviço gratuito de recolhimento de entulho até um metro cúbico de resíduos por residência. A solicitação deve ser feita, exclusivamente, por mensagem via WhatsApp: (91) 98499-0059.

O órgão municipal ressalta que, de acordo com a Lei 9.605, Artigo 54, o descarte irregular e indiscriminado de entulhos é crime ambiental, com pena de até cinco anos de reclusão para os responsáveis pelo ato. A população pode contribuir com a fiscalização, fazendo denúncia ao se deparar com o descarte irregular de lixo. Para isso, basta entrar em contato imediato com as redes sociais do órgão municipal.

Como denunciar?

